एक्सप्लोरर
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि और दशहरा में शमी पत्तियों का महत्व! जानें इसका आदान-प्रदान करना क्यों हैं शुभ?
Shardiya Navratri 2025: दशहरा के दिनों में शमी के पत्तों के लेन-देन से सुख-समृद्धि और सफलता की प्राप्ती होती है. वहीं इसके पत्ते शनि दोष से भी राहत दिलाते हैं. जानिए शमी के पत्ते का विशेष महत्व.
Importance of dealing in Shami leaves during Navratri
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 01 Oct 2025 01:39 PM (IST)
धर्म
6 Photos
नवरात्रि और दशहरा में शमी पत्तियों का महत्व! जानें इसका आदान-प्रदान करना क्यों हैं शुभ?
धर्म
6 Photos
बुद्धि और ज्ञान के लिए आज करें गणेश का ध्यान, जानें बुधवार को गणपति कैसे होते हैं प्रसन्न
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion