दशहरे के दिन शमी के पत्तों को सोने का प्रतीक मानकर आपस में बांटने की परंपरा है, जिससे लक्ष्मी मां की कृपा और धन-समृद्धि बनी रहती है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान राम ने रावण पर विजय पाने से पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी, इसलिए इसे विजय का प्रतीक माना जाता है. पांडवों ने भी अपने शस्त्र इसी वृक्ष में छिपाए थे और शनि देव को यह वृक्ष प्रिय है, जिससे शनि दोषों से मुक्ति मिलती है.