पूरे दिन उपवास रखें और शाम को दोबारा दीपक जलाकर पूजा करें. यदि मंदिर न जा सकें, तो घर पर ही श्रद्धा से पूजा करें. ब्रह्मपुराण के अनुसार, शनिवार को पीपल के पेड़ को छूकर “ॐ नमः शिवाय” का दस बार जाप करें. इससे ग्रहदोष दूर होते हैं और शनिदेव की कृपा बनी रहती है.