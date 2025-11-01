एक्सप्लोरर
Shani Dev Puja: घर पर करें शनि देव की पूजा, जानें सही विधि और करें तैयारी
Shani Dev Puja: शनिवार को स्नान कर नीले वस्त्र पहनें, गणेश-शिव-हनुमान की पूजा के बाद सरसों तेल का दीपक जलाएं, शनिदेव मंत्र जपें, गुड़-चने का भोग लगाएं और पीपल पूजन करें.
शनि देव पूजा घर पर विधिपूर्वक
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Nov 2025 05:30 AM (IST)
लाइफस्टाइल
8 Photos
हैलोवीन पार्टी के लिए लास्ट मिनट DIY डेकोर ट्रिक्स, ऐसे करें जल्दी और आसान सजावट
लाइफस्टाइल
7 Photos
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
दिल्ली NCR
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion