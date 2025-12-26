गैस गीजर इस्तेमाल करते वक्त न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है बड़ा हादसा

Gas Geyser Safety Tips: ठंड के मौसम में गैस गीजर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. गर्म पानी की सुविधा जितनी राहत देती है. उतना ही बड़ा खतरा लापरवाही में छिपा होता है. हर साल गैस गीजर से जुड़ी कई दुर्घटनाएं सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हो जाती हैं. बंद बाथरूम में गीजर चलाना, वेंटिलेशन की अनदेखी करना या पुराने उपकरण को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है.

गैस गीजर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड बिना गंध की होती है. इसलिए खतरे का अंदाजा भी नहीं लग पाता. कई मामलों में लोग बेहोश हो जाते हैं और समय पर मदद न मिले तो बड़ा हादसा हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि गीजर इस्तेमाल करते समय कुछ बेसिक सेफ्टी नियमों को गंभीरता से लिया जाए. थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है. जान लें सेफ्टी टिप्स.

बाथरूम और किचन में गीजर लगाते समय रखें ये ध्यान

गैस गीजर कभी भी पूरी तरह बंद बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए. जिस जगह गीजर लगा हो. वहां सही वेंटिलेशन होना बेहद जरूरी है. खिड़की या एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, ताकि गैस बाहर निकल सके. बाथरूम का दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद करके गीजर चालू करना खतरनाक हो सकता है.

इसके अलावा गीजर को बहुत नीचे या सीधे शावर के ऊपर लगाने से बचें. पानी के छींटे गैस लाइन या बर्नर तक पहुंच सकते हैं, जिससे लीकेज या आग लगने का खतरा रहता है. अगर किचन में गीजर लगा है, तो सिलेंडर और गीजर के बीच पर्याप्त दूरी रखें. पाइप और रेगुलेटर की स्थिति समय समय पर चेक करना भी जरूरी है.

इस्तेमाल के दौरान और मेंटेनेंस में न करें ये चूक

गीजर चालू करने से पहले हमेशा यह देख लें कि गैस की गंध तो नहीं आ रही. अगर जरा भी शक हो तो तुरंत गीजर बंद करें और खिड़की दरवाजे खोल दें. लंबे समय तक लगातार गीजर चालू रखना भी ठीक नहीं है. जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें. पुराने या खराब गीजर को नजरअंदाज न करें, क्योंकि जंग लगे पाइप और ढीले कनेक्शन बड़ा खतरा बन सकते हैं.

साल में कम से कम एक बार किसी टेक्नीशियन से सर्विस जरूर कराएं. खुद से रिपेयर करने की कोशिश न करें. बच्चों को गीजर के पास अकेला न छोड़ें और इस्तेमाल के बाद गैस नॉब बंद करना न भूलें. सही आदतें और समय पर जांच ही गैस गीजर से होने वाले हादसों को रोक सकती हैं.

