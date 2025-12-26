‘वेलकम टू द जंगल’ के साथ नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार अक्षय कुमार, दिखेंगे 25 सितारे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Welcome To The Jungle Starcast: अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 में सितारों का सैलाब देखा गया था. अब ‘वेलकम टू द जंगल’ में भी कुछ ऐसा ही होना वाला है. यहां जानें उन 25 सितारों के नाम.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 09:14 PM (IST)
अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. क्रिसमस के मौके पर उन्होंने फिल्म के स्टारकास्ट की झलक दिखाई जहां 25 कलाकारों की फौज देखी गई. यहां जानिए पूरी डिटेल्स

अक्षय कुमार के लिए 2025 बेहद खास रहा. इस साल उनकी पांच फिल्में रिलीज हुई. 'जॉली एलएलबी 3' और 'हाउसफुल 5' ने तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया. इन दोनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर अक्षय कुमार के लगातार फ्लॉप्स का सिलसिला खत्म कर दिया.
बीते दिनों एक्टर अपनी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ की शूटिंग को लेकर बिजी थे लेकिन क्रिसमस के मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक खास पोस्ट शेयर कर फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है. अभिनेता ने ‘वेलकम टू द जंगल’ के बिहाइंड द सीन का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फिल्म के मेगा स्टारकास्ट की झलक देखने को मिलती है.
