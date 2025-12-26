‘वेलकम टू द जंगल’ के साथ नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार अक्षय कुमार, दिखेंगे 25 सितारे

बीते दिनों एक्टर अपनी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ की शूटिंग को लेकर बिजी थे लेकिन क्रिसमस के मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक खास पोस्ट शेयर कर फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है. अभिनेता ने ‘वेलकम टू द जंगल’ के बिहाइंड द सीन का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फिल्म के मेगा स्टारकास्ट की झलक देखने को मिलती है.