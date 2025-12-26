बेहद​ जल्द आएगा UGC NET दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड​, जानें ​क्या है लेटेस्ट अपडेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाबेहद​ जल्द आएगा UGC NET दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड​, जानें ​क्या है लेटेस्ट अपडेट

UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों में उत्सुकता बढ़ गई है.नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर सकती है परीक्षा 31 दिसंबर से शुरू होने वाली है. जानें डाउनलोड करने का तरीका.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Dec 2025 06:23 PM (IST)
UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों को अब अपने एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है,लेकिन परीक्षा की तारीख नजदीक आने के कारण उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसे ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा.

UGC NET की परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली है ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है. वे रोजाना आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं एडमिट कार्ड जारी होते ही उम्मीदवार उसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे.
इससे पहले NTA द्वारा परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जा चुका है. जिसमें बताया गया है कि परीक्षा अलग-अलग दिनों में और अलग-अलग विषयों के लिए आयोजित की जाएगी. UGC NET परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा.
Published at : 26 Dec 2025 06:23 PM (IST)
Education UGC NET Admit Card UGC NET 2025

शिक्षा फोटो गैलरी

