एक्सप्लोरर
बेहद जल्द आएगा UGC NET दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट
UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों में उत्सुकता बढ़ गई है.नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर सकती है परीक्षा 31 दिसंबर से शुरू होने वाली है. जानें डाउनलोड करने का तरीका.
UGC NET दिसंबर 2025 की परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों को अब अपने एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है,लेकिन परीक्षा की तारीख नजदीक आने के कारण उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसे ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा.
1/6
2/6
Published at : 26 Dec 2025 06:23 PM (IST)
शिक्षा
7 Photos
दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती, दो लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
शिक्षा
6 Photos
BSF में निकली 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 69 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
शिक्षा
6 Photos
NEET 2025 में फेस बायोमेट्रिक ट्रायल सफल, 2026 से NEET-JEE में लाइव फोटो होगी जरूरी; जानिए पूरा मामला
शिक्षा
6 Photos
विदेश में सेटल होने का मौका! जानें ऑस्ट्रेलिया का रीजनल वर्क वीजा क्या है और कैसे मिलेगा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
बिहार
CM नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी ने ट्रैफिक DSP को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे
विश्व
स्पीड, रेंज और पेलोड पावर... अमेरिका का B-21 या रूस का Tu-160M ब्लैकजेक कौन सा बॉम्बर ज्यादा खतरनाक?
क्रिकेट
विराट-पंत की दमदार फिफ्टी, फिर गेंदबाजों ने बरपाया कहर, दिल्ली की लगातार दूसरी जीत
Advertisement
शिक्षा
7 Photos
दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती, दो लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion