शादी से पहले हल्दी-उबटन क्यों लगाते हैं? खूबसूरती से आगे है इस रस्म का गहरा अर्थ
Haldi Ubtan Ceremony: शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाते हुए आपने कई बार देखा होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उबटन में तेल, दही और दूर्वा जैसी चीजें क्यों मिलाई जाती हैं?
Haldi Ubtan Ceremony: भारतीय शादियों का माहौल ढोलक की थाप, मंगलगान और हंसी-ठिठोली से सराबोर रहता है. शादी के रीति-रिवाजों में सबसे ज्यादा उल्लास और रंगत 'हल्दी' और 'उबटन' (जिसे कई क्षेत्रों में 'बान' या 'तेल चढ़ाना' भी कहा जाता है) की रस्म में देखने को मिलती है.
जब दूल्हा-दुल्हन के चेहरे और शरीर पर पीला उबटन मला जाता है, तो हर किसी को लगता है कि यह परंपरा सिर्फ इसलिए है ताकि शादी वाले दिन चेहरा चमक उठे और फोटो अच्छी आए.
लेकिन क्या यह रस्म सिर्फ त्वचा पर अस्थायी निखार (Natural Glow) लाने का एक देसी ब्यूटी ट्रीटमेंट भर है? प्राचीन ग्रंथों में विवाह रस्मों के अनुसार, हमारी इस सदियों पुरानी परंपरा के पीछे केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि बेहद गहरे वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक, मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण छिपे हुए हैं.
आइए विस्तार से समझते हैं कि विवाह संस्कार से ठीक पहले हल्दी और उबटन लगाने का असली मकसद क्या है और इसके पीछे कौन-सा छुपा हुआ विज्ञान काम करता है.
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केवल ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं, एक संपूर्ण आयुर्वेदिक 'थेरेपी'
शास्त्रों और प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार, शादी से पहले 'बान' या उबटन की क्रिया दूल्हा-दुल्हन के सौंदर्य और कांति (ग्लो) को बढ़ाने का एक प्राकृतिक जरिया है. लेकिन इसके लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां कोई आम चीजें नहीं हैं. उबटन में दही, तेल, हल्दी और हरी दूर्वा (घास). जब इन चारों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो यह त्वचा और शरीर पर जादुई असर दिखाता है:
दही का शीतल प्रभाव: दही स्वभाव से ठंडा और हृदय को शांत करने वाला होता है. शादी के आयोजन में दूल्हा और दुल्हन दोनों मानसिक दबाव और घबराहट (Anxiety) से गुजरते हैं. दही का लेप शरीर की अंदरूनी गर्मी (Body Heat) को शांत करता है.
तेल और हल्दी का रासायनिक तालमेल: तेल त्वचा को गहराई से पोषण देकर उसमें स्निग्धता (नमी) लाता है. जब इसे हल्दी और दही के साथ मिलाकर शरीर पर लगाया जाता है, तो यह त्वचा के रोम-छिद्रों में समाकर खुश्की, मुहांसे और त्वचा के सभी दोषों को दूर करने के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है.
दूर्वा (हरी घास) का औषधीय गुण: उबटन लगाते समय हरी दूर्वा का प्रयोग किया जाता है. दूर्वा को आयुर्वेद में स्मृति शक्ति बढ़ाने और आंखों की ज्योति तेज करने वाला माना गया है. तेल में मिलकर इसके गुण शरीर में अवशोषित होते हैं.
साबुन या आधुनिक केमिकल्स त्वचा में रूखापन लाते हैं, जबकि यह पारंपरिक उबटन शरीर में प्राकृतिक चमक और कोमलता लंबे समय के लिए बरकरार रखता है.
बैक्टीरिया और संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा
प्राचीन काल में जब आज जैसी आधुनिक दवाइयां, सैनिटाइजर और एंटीबायोटिक्स नहीं हुआ करते थे, तब विवाह जैसे बड़े सामाजिक आयोजनों में बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता था. शादी के घर में सैकड़ों मेहमानों का आना-जाना होता है, जिससे इंफेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है.
हल्दी एक प्राकृतिक एंटी-सेप्टिक, एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल एजेंट है. जब विवाह से 3 या 5 दिन पहले से दूल्हा-दुल्हन के पूरे शरीर पर हल्दी और उबटन का लेप किया जाता है, तो यह उनके शरीर पर एक सुरक्षा-कवच बना देता है. इससे दूल्हा-दुल्हन की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत होती है और वे बाहरी संक्रमणों या मौसमी बदलाव से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं.
मानसिक तनाव (Stress) और घबराहट से राहत
शादी केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो जिंदगियों का मिलन है. शादी के दिनों में नींद पूरी न होना, खान-पान का समय बिगड़ना और नए जीवन को शुरू करने का मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है.
जब उबटन से पूरे शरीर की मालिश (Massage) की जाती है, तो इससे रक्त संचार (Blood Circulation) बेहतर होता है. मालिश से मांसपेशियों की थकावट दूर होती है और तंत्रिका तंत्र (Nervous System) शांत होता है. यह एक तरह का प्राकृतिक 'स्पा ट्रीटमेंट' है जो दूल्हा और दुल्हन को मानसिक रूप से तरोताजा (Refresh) करता है, जिससे उनके चेहरे पर थकावट की जगह सच्चा खिलाव नज़र आने लगता है.
'रक्षासूत्र' बांधने और आराम देने का नियम
उबटन और स्नान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूल्हा-दुल्हन के कलाई और पैरों में 'रक्षासूत्र' या 'कंकण' बांधने की परंपरा है. इसमें कौड़ी, सुपारी, पीली सरसों, लोहे का छल्ला और हल्दी की गांठ पिरोई जाती है.
वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण की मानें तो वस्तु-विज्ञान के अनुसार, ये सभी सामग्रियां नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) और वातावरण के हानिकारक प्रभावों को दूर रखती हैं.
इसके अलावा, रक्षासूत्र बांधने का एक बहुत व्यावहारिक नियम यह भी है कि इसके बाद दूल्हा-दुल्हन को किसी भी प्रकार के भारी या जोखिम भरे काम से छुट्टी दे दी जाती है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शादी के मुख्य दिन से पहले उन्हें कोई शारीरिक चोट न लगे, थकावट न हो या कोई बीमारी न घेरे.
छलनी से जल छानने के पीछे छिपी जीवन की सीख
उबटन की रस्म के अंतिम स्नान में एक बेहद खूबसूरत परंपरा निभाई जाती है, वर या वधू के भाई और भाभी कुएं या नल से जल खींचकर लाते हैं, और घर की सुहागिन स्त्रियां एक छलनी (Sieve) के माध्यम से उस जल को छानते हुए दूल्हा-दुल्हन को स्नान कराती हैं.
इस रस्म के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश छिपा है, अब तक बचपन या कौमार्य अवस्था में व्यक्ति जो भी करता है, उसके फैसलों और गलतियों पर कोई खास ध्यान नहीं देता. लेकिन अब वे शादी करके गृहस्थ जीवन के सबसे बड़े कर्तव्य में प्रवेश करने जा रहे हैं.
जल को छलनी से छानकर नहलाने का अर्थ यह है कि भविष्य में उनका हर एक व्यवहार, बोली और विचार समाज की 'बौद्धिक छलनी' से छनकर ही बाहर आना चाहिए. उन्हें अब जिम्मेदारी और परिपक्वता (Maturity) के साथ जीवन जीना होगा.
संस्कृति में समाया विज्ञान
भारतीय परंपराओं की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे पूर्वजों ने सेहत, मनोविज्ञान और जीवन दर्शन के सिद्धांतों को रीति-रिवाजों का रूप देकर धर्म और उत्सव से जोड़ दिया.
शादी से पहले उबटन या हल्दी लगाने की यह प्रथा सिर्फ फोटो खिंचवाने का एक जरिया या महज दिखावा नहीं है. यह दूल्हा और दुल्हन को शारीरिक रूप से डिटॉक्स (Detox) करने, बीमारियों से बचाने, मानसिक शांति देने और उन्हें एक नए सुंदर अध्याय की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार करने का अद्भुत 'वैज्ञानिक तरीका' है!
FAQ
शादी से पहले हल्दी क्यों लगाई जाती है?
हल्दी की रस्म को शुद्धता, शुभता, सौंदर्य और विवाह के लिए मानसिक-शारीरिक तैयारी से जोड़कर देखा जाता है.
उबटन में कौन-कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं?
क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार उबटन में हल्दी, बेसन, दही, दूध, तेल, चंदन या दूर्वा जैसी सामग्री मिलाई जा सकती है.
हल्दी की रस्म कितने दिन पहले होती है?
अलग-अलग समुदायों में यह रस्म विवाह से एक, तीन या पांच दिन पहले की जा सकती है.
बान या तेल चढ़ाने की रस्म क्या है?
कई क्षेत्रों में विवाह से पहले दूल्हा-दुल्हन को तेल और उबटन लगाने की पारंपरिक प्रक्रिया को बान या तेल चढ़ाना कहा जाता है.
हल्दी के बाद रक्षासूत्र क्यों बांधा जाता है?
रक्षासूत्र को मंगल, सुरक्षा और विवाह संस्कार पूरा होने तक विशेष अनुशासन के प्रतीक के रूप में बांधा जाता है.
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