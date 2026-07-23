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शादी से पहले हल्दी-उबटन क्यों लगाते हैं? खूबसूरती से आगे है इस रस्म का गहरा अर्थ

Haldi Ubtan Ceremony: शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाते हुए आपने कई बार देखा होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उबटन में तेल, दही और दूर्वा जैसी चीजें क्यों मिलाई जाती हैं?

Written By : Hirdesh Kumar Singh, Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 23 Jul 2026 07:47 AM (IST)
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Haldi Ubtan Ceremony: भारतीय शादियों का माहौल ढोलक की थाप, मंगलगान और हंसी-ठिठोली से सराबोर रहता है. शादी के रीति-रिवाजों में सबसे ज्यादा उल्लास और रंगत 'हल्दी' और 'उबटन' (जिसे कई क्षेत्रों में 'बान' या 'तेल चढ़ाना' भी कहा जाता है) की रस्म में देखने को मिलती है.

जब दूल्हा-दुल्हन के चेहरे और शरीर पर पीला उबटन मला जाता है, तो हर किसी को लगता है कि यह परंपरा सिर्फ इसलिए है ताकि शादी वाले दिन चेहरा चमक उठे और फोटो अच्छी आए.

लेकिन क्या यह रस्म सिर्फ त्वचा पर अस्थायी निखार (Natural Glow) लाने का एक देसी ब्यूटी ट्रीटमेंट भर है? प्राचीन ग्रंथों में विवाह रस्मों के अनुसार, हमारी इस सदियों पुरानी परंपरा के पीछे केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि बेहद गहरे वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक, मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण छिपे हुए हैं.

आइए विस्तार से समझते हैं कि विवाह संस्कार से ठीक पहले हल्दी और उबटन लगाने का असली मकसद क्या है और इसके पीछे कौन-सा छुपा हुआ विज्ञान काम करता है.

यह भी पढ़ें- घर में कबूतर का आना और घोंसला बनाना: शुभ या अशुभ? जानिए नारद संहिता और वास्तु का सच

केवल ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं, एक संपूर्ण आयुर्वेदिक 'थेरेपी'

शास्त्रों और प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के अनुसार, शादी से पहले 'बान' या उबटन की क्रिया दूल्हा-दुल्हन के सौंदर्य और कांति (ग्लो) को बढ़ाने का एक प्राकृतिक जरिया है. लेकिन इसके लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां कोई आम चीजें नहीं हैं. उबटन में दही, तेल, हल्दी और हरी दूर्वा (घास). जब इन चारों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो यह त्वचा और शरीर पर जादुई असर दिखाता है:

दही का शीतल प्रभाव: दही स्वभाव से ठंडा और हृदय को शांत करने वाला होता है. शादी के आयोजन में दूल्हा और दुल्हन दोनों मानसिक दबाव और घबराहट (Anxiety) से गुजरते हैं. दही का लेप शरीर की अंदरूनी गर्मी (Body Heat) को शांत करता है.

तेल और हल्दी का रासायनिक तालमेल: तेल त्वचा को गहराई से पोषण देकर उसमें स्निग्धता (नमी) लाता है. जब इसे हल्दी और दही के साथ मिलाकर शरीर पर लगाया जाता है, तो यह त्वचा के रोम-छिद्रों में समाकर खुश्की, मुहांसे और त्वचा के सभी दोषों को दूर करने के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करता है.

दूर्वा (हरी घास) का औषधीय गुण: उबटन लगाते समय हरी दूर्वा का प्रयोग किया जाता है. दूर्वा को आयुर्वेद में स्मृति शक्ति बढ़ाने और आंखों की ज्योति तेज करने वाला माना गया है. तेल में मिलकर इसके गुण शरीर में अवशोषित होते हैं.

साबुन या आधुनिक केमिकल्स त्वचा में रूखापन लाते हैं, जबकि यह पारंपरिक उबटन शरीर में प्राकृतिक चमक और कोमलता लंबे समय के लिए बरकरार रखता है.

बैक्टीरिया और संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा

प्राचीन काल में जब आज जैसी आधुनिक दवाइयां, सैनिटाइजर और एंटीबायोटिक्स नहीं हुआ करते थे, तब विवाह जैसे बड़े सामाजिक आयोजनों में बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता था. शादी के घर में सैकड़ों मेहमानों का आना-जाना होता है, जिससे इंफेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है.

हल्दी एक प्राकृतिक एंटी-सेप्टिक, एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल एजेंट है. जब विवाह से 3 या 5 दिन पहले से दूल्हा-दुल्हन के पूरे शरीर पर हल्दी और उबटन का लेप किया जाता है, तो यह उनके शरीर पर एक सुरक्षा-कवच बना देता है. इससे दूल्हा-दुल्हन की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत होती है और वे बाहरी संक्रमणों या मौसमी बदलाव से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं.

मानसिक तनाव (Stress) और घबराहट से राहत

शादी केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो जिंदगियों का मिलन है. शादी के दिनों में नींद पूरी न होना, खान-पान का समय बिगड़ना और नए जीवन को शुरू करने का मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है.

जब उबटन से पूरे शरीर की मालिश (Massage) की जाती है, तो इससे रक्त संचार (Blood Circulation) बेहतर होता है. मालिश से मांसपेशियों की थकावट दूर होती है और तंत्रिका तंत्र (Nervous System) शांत होता है. यह एक तरह का प्राकृतिक 'स्पा ट्रीटमेंट' है जो दूल्हा और दुल्हन को मानसिक रूप से तरोताजा (Refresh) करता है, जिससे उनके चेहरे पर थकावट की जगह सच्चा खिलाव नज़र आने लगता है.

'रक्षासूत्र' बांधने और आराम देने का नियम

उबटन और स्नान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूल्हा-दुल्हन के कलाई और पैरों में 'रक्षासूत्र' या 'कंकण' बांधने की परंपरा है. इसमें कौड़ी, सुपारी, पीली सरसों, लोहे का छल्ला और हल्दी की गांठ पिरोई जाती है.

वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण की मानें तो वस्तु-विज्ञान के अनुसार, ये सभी सामग्रियां नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) और वातावरण के हानिकारक प्रभावों को दूर रखती हैं.

इसके अलावा, रक्षासूत्र बांधने का एक बहुत व्यावहारिक नियम यह भी है कि इसके बाद दूल्हा-दुल्हन को किसी भी प्रकार के भारी या जोखिम भरे काम से छुट्टी दे दी जाती है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शादी के मुख्य दिन से पहले उन्हें कोई शारीरिक चोट न लगे, थकावट न हो या कोई बीमारी न घेरे.

छलनी से जल छानने के पीछे छिपी जीवन की सीख

उबटन की रस्म के अंतिम स्नान में एक बेहद खूबसूरत परंपरा निभाई जाती है, वर या वधू के भाई और भाभी कुएं या नल से जल खींचकर लाते हैं, और घर की सुहागिन स्त्रियां एक छलनी (Sieve) के माध्यम से उस जल को छानते हुए दूल्हा-दुल्हन को स्नान कराती हैं.

इस रस्म के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश छिपा है, अब तक बचपन या कौमार्य अवस्था में व्यक्ति जो भी करता है, उसके फैसलों और गलतियों पर कोई खास ध्यान नहीं देता. लेकिन अब वे शादी करके गृहस्थ जीवन के सबसे बड़े कर्तव्य में प्रवेश करने जा रहे हैं.

जल को छलनी से छानकर नहलाने का अर्थ यह है कि भविष्य में उनका हर एक व्यवहार, बोली और विचार समाज की 'बौद्धिक छलनी' से छनकर ही बाहर आना चाहिए. उन्हें अब जिम्मेदारी और परिपक्वता (Maturity) के साथ जीवन जीना होगा.

संस्कृति में समाया विज्ञान

भारतीय परंपराओं की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे पूर्वजों ने सेहत, मनोविज्ञान और जीवन दर्शन के सिद्धांतों को रीति-रिवाजों का रूप देकर धर्म और उत्सव से जोड़ दिया.

शादी से पहले उबटन या हल्दी लगाने की यह प्रथा सिर्फ फोटो खिंचवाने का एक जरिया या महज दिखावा नहीं है. यह दूल्हा और दुल्हन को शारीरिक रूप से डिटॉक्स (Detox) करने, बीमारियों से बचाने, मानसिक शांति देने और उन्हें एक नए सुंदर अध्याय की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार करने का अद्भुत 'वैज्ञानिक तरीका' है!

FAQ

शादी से पहले हल्दी क्यों लगाई जाती है?
हल्दी की रस्म को शुद्धता, शुभता, सौंदर्य और विवाह के लिए मानसिक-शारीरिक तैयारी से जोड़कर देखा जाता है.

उबटन में कौन-कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं?
क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार उबटन में हल्दी, बेसन, दही, दूध, तेल, चंदन या दूर्वा जैसी सामग्री मिलाई जा सकती है.

हल्दी की रस्म कितने दिन पहले होती है?
अलग-अलग समुदायों में यह रस्म विवाह से एक, तीन या पांच दिन पहले की जा सकती है.

बान या तेल चढ़ाने की रस्म क्या है?
कई क्षेत्रों में विवाह से पहले दूल्हा-दुल्हन को तेल और उबटन लगाने की पारंपरिक प्रक्रिया को बान या तेल चढ़ाना कहा जाता है.

हल्दी के बाद रक्षासूत्र क्यों बांधा जाता है?
रक्षासूत्र को मंगल, सुरक्षा और विवाह संस्कार पूरा होने तक विशेष अनुशासन के प्रतीक के रूप में बांधा जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jul 2026 07:47 AM (IST)
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