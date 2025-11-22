अयोध्या राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण, जानिए गुजरात में बने विशेष ध्वज की खासियत?

कारीगर राकेश मेटकर के नेतृत्व में 7 से 8 लोगों ने ध्वज की कढ़ाई से लेकर अंदरूनी लाइनिंग और सिलाई का काम पूरा किया है. वहीं फर्म के मालिक काश्यब मेवाड़ा के बताया कि, तीन लेयर फैब्रिक और मजबूत धागों से बना यह पताका 60 किमी प्रति घंटे से चलने वाली हवाओं का वेग भी झेल सकता है.