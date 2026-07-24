न चीनी न गुड़.. घर पर ऐसे बना सकते हैं प्रोटीन बार, जिम जाने वाले नोट कर लें रेसिपी

Protein Bar: अगर आप जिम जाते हैं या फिट रहना चाहते हैं तो प्रोटीन बार आपके लिए एक अच्छा स्नैक हो सकता है. यह शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ प्रोटीन की जरूरत भी पूरी करने में मदद करता है. हालांकि, बाजार में मिलने वाले कई प्रोटीन बार में चीनी, फ्लेवर और दूसरी चीजें मिली होती हैं. इन्हें रोज खाना हर किसी के लिए सही नहीं माना जाता. ऐसे में आप घर पर ही बिना चीनी और बिना गुड़ के हेल्दी प्रोटीन बार बना सकते हैं. इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता. अच्छी बात यह है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स और बीज भी मिला सकते हैं.

घर पर प्रोटीन बार बनाने के लिए क्या चाहिए.

1 कप ओट्स

1 कप पीनट बटर

1 स्कूप प्रोटीन पाउडर

2 बड़े चम्मच चिया सीड्स

2 बड़े चम्मच अलसी के बीज

¼ कप कटे हुए बादाम या अखरोट

2 से 3 बड़े चम्मच दूध

अगर चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी दालचीनी पाउडर या बिना चीनी वाला कोको पाउडर भी मिला सकते हैं. इससे प्रोटीन बार का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा.

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ऐसे बनाएं प्रोटीन बार.

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ओट्स, प्रोटीन पाउडर, चिया सीड्स, अलसी के बीज और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें. अब इसमें पीनट बटर मिलाएं. अगर मिश्रण ज्यादा सूखा लगे, तो थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि मिश्रण न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत सूखा.

अब एक ट्रे या डिब्बे में बटर पेपर बिछा लें. तैयार मिश्रण को उसमें डालकर चम्मच या हाथ की मदद से अच्छी तरह दबा दें, ताकि यह बराबर फैल जाए. इसके बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. जब मिश्रण सख्त हो जाए, तो इसे अपनी पसंद के आकार में काट लें. आपका हेल्दी प्रोटीन बार तैयार है. इसे एयरटाइट डिब्बे में रखकर कई दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

खाने का सही समय.

अगर आप जिम जाते हैं, तो वर्कआउट से 30 से 60 मिनट पहले या वर्कआउट खत्म होने के बाद इसे खा सकते हैं. इसके अलावा, जब भी हल्की भूख लगे या बाहर का जंक फूड खाने का मन करे, तब भी यह एक अच्छा और हेल्दी स्नैक हो सकता है. इसे ऑफिस, कॉलेज या सफर में भी आसानी से साथ ले जाया जा सकता है.

घर पर बने प्रोटीन बार के फायदे.

घर पर बना प्रोटीन बार आपकी पसंद के हिसाब से तैयार होता है. इसमें चीनी या दूसरी बेकार चीजें नहीं होतीं. ओट्स, पीनट बटर, चिया सीड्स और अलसी के बीज शरीर को प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट देने में मदद करते हैं. इससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और बार-बार भूख भी नहीं लगती.

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