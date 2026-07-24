#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलIRCTC International Tour Package: IRCTC का शानदार ऑफर! 1 पैकेज में घूमिए थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, जानें खर्च

IRCTC International Tour Package: IRCTC का शानदार ऑफर! 1 पैकेज में घूमिए थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, जानें खर्च

IRCTC Travel Package 2026: आप एक ही यात्रा में थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर घूमना चाहते हैं, तो IRCTC का 'बेस्ट ऑफ एशिया - थ्री इन वन' टूर पैकेज बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 24 Jul 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

IRCTC Thailand Malaysia Singapore Package Cost: अगर आप एक ही यात्रा में थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर घूमना चाहते हैं, तो  इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का 'बेस्ट ऑफ एशिया - थ्री इन वन' टूर पैकेज बेहतरीन विकल्प हो सकता है.  इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के भोपाल रीजनल ऑफिस की ओर से लॉन्च किया गया यह 11 रात और 12 दिन का ऑल-इंक्लूसिव पैकेज 10 अगस्त 2026 से शुरू होगा. इस टूर की शुरुआत इंदौर एयरपोर्ट से होगी और यात्रियों को बैंकॉक, पटाया, कुआलालंपुर और सिंगापुर की प्रमुख जगहों को देखने का मौका मिलेगा.

क्या- क्या मिलेगी सुविधा?

इस पैकेज में हवाई यात्रा, होटल में ठहरने की व्यवस्था, नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन, स्थानीय परिवहन, दर्शनीय स्थलों की सैर, ट्रैवल इंश्योरेंस और आवश्यक यात्रा औपचारिकताओं का खर्च शामिल है. पूरे टूर के दौरान यात्रियों को 3 स्टार या समान कैटेगरी के होटलों में ठहराया जाएगा. पटाया और बैंकॉक में दो-दो रात, जबकि कुआलालंपुर और सिंगापुर में तीन-तीन रात रुकने की व्यवस्था रहेगी.

कहां- कहां घूमने का मिलेगा मौका?

यात्रा के दौरान पर्यटक पटाया में कोरल आइलैंड और जेम्स गैलरी का भ्रमण करेंगे. बैंकॉक में गोल्डन बुद्ध, मार्बल टेंपल और रेक्लाइनिंग बुद्ध मंदिर के साथ सफारी वर्ल्ड, मरीन पार्क और चाओ फ्राया रिवर क्रूज का आनंद लेने का मौका मिलेगा. इसके अलावा शॉपिंग के लिए इंदिरा मार्केट भी ले जाया जाएगा. मलेशिया में यात्रियों को बातू केव्स, पुत्राजया, कुआलालंपुर सिटी टूर, जेंटिंग हाइलैंड, वन-वे केबल कार और प्रतिष्ठित पेट्रोनास ट्विन टावर्स के स्काई ब्रिज का अनुभव मिलेगा. वहीं सिंगापुर में सिटी टूर, सिंगापुर फ्लायर, नाइट सफारी, सेंटोसा आइलैंड, केबल कार, मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम और विंग्स ऑफ टाइम शो भी इस पैकेज का हिस्सा हैं.

इसे भी पढ़ें-Arunachal Pradesh Tourism: नदी पर लग्जरी सफर और वॉटर स्पोर्ट्स, अरुणाचल प्रदेश में नदी के किनारे बना नया टूरिस्ट हब

कितना होगा खर्च?

इस टूर की डबल और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी की कीमत 1,79,900 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है, जबकि सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए 2,17,100 रुपये खर्च होंगे. 2 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए अलग किराया निर्धारित किया गया है. पैकेज शुल्क में जीएसटी शामिल है, लेकिन सरकार के नियमों के अनुसार लागू TCS अलग से जमा करना होगा. यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पासपोर्ट भारत लौटने की तारीख से कम से कम छह महीने तक वैध हो. सिंगापुर वीजा की प्रोसेसिंग इस पैकेज में शामिल है, जबकि मलेशिया और थाईलैंड के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार आवश्यक यात्रा औपचारिकताएं कराई जाएंगी.

इसे भी पढ़ें-Kedarnath Bag Pack Guide : केदारनाथ जाने का है प्लान तो बैग में जरूर पैक कर लें ये 5 चीजें, सफर हो जाएगा आसान

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
IRCTC Best Of Asia Tour IRCTC International Tour Package Thailand Malaysia Singapore Tour
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रैवल
IRCTC International Tour Package: IRCTC का शानदार ऑफर! 1 पैकेज में घूमिए थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, जानें खर्च
IRCTC का शानदार ऑफर! 1 पैकेज में घूमिए थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, जानें खर्च
ट्रैवल
Travel Weather Advisory: क्या बारिश और आंधी बिगाड़ देगी आपका ट्रिप? सफर पर निकलने से पहले पढ़ें IMD का अलर्ट
क्या बारिश और आंधी बिगाड़ देगी आपका ट्रिप? सफर पर निकलने से पहले पढ़ें IMD का अलर्ट
ट्रैवल
Mango City Of India: लखनऊ या पटना नहीं, बल्कि ये है भारत का असली 'आमों का शहर'! गर्मियों में जरूर बनाएं यहां का प्लान
लखनऊ या पटना नहीं, बल्कि ये है भारत का असली 'आमों का शहर'! गर्मियों में जरूर बनाएं यहां का प्लान
ट्रैवल
Mata Vaishno Devi Tour Package: मात्र ₹11,540 में वैष्णो देवी के दर्शन! ट्रेन, होटल और खाने के साथ लॉन्च हुआ टूर पैकेज
मात्र ₹11,540 में वैष्णो देवी के दर्शन! ट्रेन, होटल और खाने के साथ लॉन्च हुआ टूर पैकेज
Advertisement

वीडियोज

CJP Meets Govt. | Jantar Mantar Protest | Delhi में सरकार और Cockroach Janta Party के बीच बातचीत!
Jantar Mantar Protest | PM Modi On Paper Leak: मान गए वांगचुक...CJP का गेम ओवर? | Sonam Wangchuk
PM Modi On NEET | Jantar Mantar Protest: Paper Leak पर आने वाला है सख्त कानून! | Sonam | ABP
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: सरकार ने वांगचुक को मना लिया | JP Nadda
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: JP Nadda ने वांगचुक का ऐसे तुड़वाया अनशन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के संसद मार्च लाठीचार्ज की याचिका की खारिज? CJI सूर्यकांत ने बताया सच, बोले- 'कोई... '
CJP के संसद मार्च लाठीचार्ज की याचिका की खारिज? CJI सूर्यकांत ने बताया सच, बोले- 'कोई... '
दिल्ली NCR
CJP Jantar Mantar Protest Live: राहुल गांधी का आरोप- प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुआ पैलेट गन से हमला, आंखों की रोशनी चली गई
Live: राहुल गांधी का आरोप- प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुआ पैलेट गन से हमला, आंखों की रोशनी चली गई
क्रिकेट
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
Blog
Bihar Protest Viral Video: ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
टेलीविजन
प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक्टर्स को मिल रहे हैं पैसे? एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के खुलासे से मचा हड़कंप
'एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे', आकांक्षा पुरी का चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Explained: सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
इंडिया
'सीखना होगा हुनर बच्चों से, चांद को धरती पे ही ले आए' प्रदर्शनकारी युवाओं की तारीफ कर क्या बोले शशि थरूर
'सीखना होगा हुनर बच्चों से, चांद को धरती पे ही ले आए' प्रदर्शनकारी युवाओं की तारीफ कर क्या बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के समर्थन में आईं कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी, Video शेयर किया बड़ा दावा
अखिलेश यादव के समर्थन में आईं कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी, Video शेयर किया बड़ा दावा
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget