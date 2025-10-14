हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Premanand Maharaj: हनुमान भक्तों के लिए प्रेमानंद महाराज ने बताया सरल उपाय, राम-नाम से होंगे दर्शन! देखें फोटो

Premanand Maharaj: हनुमान भक्तों के लिए प्रेमानंद महाराज ने बताया सरल उपाय, राम-नाम से होंगे दर्शन! देखें फोटो

Premanand Maharaj: वृंदावन संत श्री प्रेमानंद महाराज से एक भक्त ने बजरंग बलि के दर्शन पाने की इच्छा जताई, जिसके बाद महाराज जी ने उस भक्त को बेहद ही सरल और सुगम मार्ग बताया. जानिए उन्होंने क्या कहा?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 14 Oct 2025 06:15 AM (IST)
Premanand Maharaj: वृंदावन संत श्री प्रेमानंद महाराज से एक भक्त ने बजरंग बलि के दर्शन पाने की इच्छा जताई, जिसके बाद महाराज जी ने उस भक्त को बेहद ही सरल और सुगम मार्ग बताया. जानिए उन्होंने क्या कहा?

प्रेमानंद महाराज से जानिए हनुमान दर्शन के सरल उपाय

1/6
वृंदानवन संत श्री प्रेमानंद महाराज जिनकी वाणी से निकले प्रत्येक शब्द लाखों लोगों का मार्ग दर्शन करते हैं. कुछ समय पहले एक भक्त ने महाराज जी से सवाल करते हुए पूछा कि, हनुमान जी के दर्शन कैसे प्राप्त करें?
वृंदानवन संत श्री प्रेमानंद महाराज जिनकी वाणी से निकले प्रत्येक शब्द लाखों लोगों का मार्ग दर्शन करते हैं. कुछ समय पहले एक भक्त ने महाराज जी से सवाल करते हुए पूछा कि, हनुमान जी के दर्शन कैसे प्राप्त करें?
2/6
प्रेमानंद महाराज ने भक्त के सवाल का जबाव देते हुए कहा कि, हनुमान जी के दर्शन प्राप्ति के लिए सीताराम नाम का जाप और रामचरित्र सुनाओ हनुमान जी बड़े आदर-सम्मान के साथ दर्शन देने आएंगे.
प्रेमानंद महाराज ने भक्त के सवाल का जबाव देते हुए कहा कि, हनुमान जी के दर्शन प्राप्ति के लिए सीताराम नाम का जाप और रामचरित्र सुनाओ हनुमान जी बड़े आदर-सम्मान के साथ दर्शन देने आएंगे.
3/6
महाराज जी ने आगे कहा कि, जहां-जहां भी राम-नाम का कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी आंसू बहाते हुए आते हैं. जहां सीताराम जी के नाम का गान होता है, वहां हनुमान जी बिना बुलाए भी विराजमान हो जाते हैं.
महाराज जी ने आगे कहा कि, जहां-जहां भी राम-नाम का कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी आंसू बहाते हुए आते हैं. जहां सीताराम जी के नाम का गान होता है, वहां हनुमान जी बिना बुलाए भी विराजमान हो जाते हैं.
4/6
हनुमान जी के दर्शन प्राप्ति के लिए सच्ची भक्ति भावना के साथ एक आसन बिछाएं और मन में ये संक्लप ले कि रामचरित मानस उन्हें सुना रहे हैं, राम नाम का निरंतर जाप करिए, फिर देखें हनुमान जी कैसे आपको दर्शन नहीं देंगे.
हनुमान जी के दर्शन प्राप्ति के लिए सच्ची भक्ति भावना के साथ एक आसन बिछाएं और मन में ये संक्लप ले कि रामचरित मानस उन्हें सुना रहे हैं, राम नाम का निरंतर जाप करिए, फिर देखें हनुमान जी कैसे आपको दर्शन नहीं देंगे.
5/6
बीते दिनों प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने के बाद कुछ दिनों के लिए पद यात्रा बंद कर दी गई थी. जिसके बाद सेहत में सुधार आने के बाद एक बार पुन: प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन की गलियों में पद यात्रा की शुरुआत की है.
बीते दिनों प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने के बाद कुछ दिनों के लिए पद यात्रा बंद कर दी गई थी. जिसके बाद सेहत में सुधार आने के बाद एक बार पुन: प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन की गलियों में पद यात्रा की शुरुआत की है.
6/6
देशभर में उनको चाहने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है. बिगड़ती स्वास्थ्य को लेकर भक्त काफी चिंतित नजर आ रहे हैं. वही आम लोगों के साथ बड़े-बड़े दिग्गजों ने भी प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर चिंता जताई है.
देशभर में उनको चाहने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है. बिगड़ती स्वास्थ्य को लेकर भक्त काफी चिंतित नजर आ रहे हैं. वही आम लोगों के साथ बड़े-बड़े दिग्गजों ने भी प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर चिंता जताई है.
Published at : 14 Oct 2025 06:15 AM (IST)
Embed widget