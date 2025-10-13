हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मPremanand Maharaj: विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता क्या करें ? प्रेमानंद महाराज जी ने बताएं कई अचूक उपाय

Premanand Maharaj: विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता क्या करें ? प्रेमानंद महाराज जी ने बताएं कई अचूक उपाय

Celibacy: ब्रह्मचर्य का अर्थ है "ब्रह्म के मार्ग पर चलना. लेकिन विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है. तो प्रेमानंद महाराज ने कई उपाय बताएं है. आइए जानें विस्तार से...

By : निशात अंजुम  | Updated at : 13 Oct 2025 05:39 PM (IST)
Celibacy: ब्रह्मचर्य का अर्थ है

विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता क्या करें?

1/6
ब्रह्मचर्य का अर्थ है
ब्रह्मचर्य का अर्थ है "ब्रह्म के मार्ग पर चलना", जिसका पालन करने वाला व्यक्ति आत्म-संयम, अनुशासन और पवित्रता का जीवन जीता है. यह केवल यौन संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वचन, दृष्टि और कर्म के स्तर पर भी इंद्रियों को नियंत्रित करना है ताकि पवित्र ज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज की जा सके. ब्रह्मचर्य के पालन से असाधारण ज्ञान, एकाग्रता और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है.
2/6
ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना. यह सिर्फ यौन संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मन, वचन, दृष्टि और व्यवहार पर नियंत्रण रखना भी शामिल है. ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संरक्षण होता है, जो आत्म-अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक होता है. अगर आप विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते. तो आइए प्रेमानंद महराज से जानें कुछ उपाय जो विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद कर सकते हैं.
ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना. यह सिर्फ यौन संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मन, वचन, दृष्टि और व्यवहार पर नियंत्रण रखना भी शामिल है. ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संरक्षण होता है, जो आत्म-अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक होता है. अगर आप विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते. तो आइए प्रेमानंद महराज से जानें कुछ उपाय जो विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद कर सकते हैं.
3/6
अगर विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, तो प्रेमानंद महाराज के अनुसार कुछ उपाय हैं. मन को भगवान के नाम में लगाएं, संतों के चरित्रों का श्रवण करें, बुरी संगत और व्यर्थ की चीजों से बचें और अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाएं. इसमें नियमित भोजन, सही समय पर सोना, उठना और पढ़ाई या सेवा में व्यस्त रहना शामिल है.
अगर विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, तो प्रेमानंद महाराज के अनुसार कुछ उपाय हैं. मन को भगवान के नाम में लगाएं, संतों के चरित्रों का श्रवण करें, बुरी संगत और व्यर्थ की चीजों से बचें और अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाएं. इसमें नियमित भोजन, सही समय पर सोना, उठना और पढ़ाई या सेवा में व्यस्त रहना शामिल है.
4/6
विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता, तो अच्छे परिणामों के लिए अच्छी संगति में रहना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए. ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो सकारात्मक और अनुशासित हों. गलत संगति से बचें.
विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता, तो अच्छे परिणामों के लिए अच्छी संगति में रहना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए. ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो सकारात्मक और अनुशासित हों. गलत संगति से बचें.
5/6
प्रेमानंद महाराज के अनुसार, यदि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सत्संग, नियम और अनुशासित दिनचर्या अपनाना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त, नजरों पर संयम रखना, अश्लील चीजों से दूर रहना और शारीरिक व्यायाम व योग-प्राणायाम करना चाहिए. महाराज जी ने यह भी बताया है कि मन को विषय-विकारों में फंसाने वाले कारणों को पहचान कर उन से दूरी बना लेनी चाहिए और भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए.
प्रेमानंद महाराज के अनुसार, यदि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सत्संग, नियम और अनुशासित दिनचर्या अपनाना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त, नजरों पर संयम रखना, अश्लील चीजों से दूर रहना और शारीरिक व्यायाम व योग-प्राणायाम करना चाहिए. महाराज जी ने यह भी बताया है कि मन को विषय-विकारों में फंसाने वाले कारणों को पहचान कर उन से दूरी बना लेनी चाहिए और भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए.
6/6
अगर विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, तो प्रेमानंद महाराज के अनुसार, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना, बुरी संगत और व्यभिचार से दूर रहना, पवित्र भोजन करना, और मन को एकाग्र करने के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए.
अगर विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, तो प्रेमानंद महाराज के अनुसार, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना, बुरी संगत और व्यभिचार से दूर रहना, पवित्र भोजन करना, और मन को एकाग्र करने के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए.
Published at : 13 Oct 2025 05:39 PM (IST)
Tags :
Celibacy Premanand Maharaj Student Life

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
UV F77 Super Street Detailed Walkaround | Auto Live
BMW X1 LWB India review | Auto Live
Mercedes-Benz E450 4Matic India review | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
बॉलीवुड
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी, दिवाली पार्टी में दिखा रॉयल लुक
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
यूटिलिटी
LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget