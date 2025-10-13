एक्सप्लोरर
Premanand Maharaj: विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता क्या करें ? प्रेमानंद महाराज जी ने बताएं कई अचूक उपाय
Celibacy: ब्रह्मचर्य का अर्थ है "ब्रह्म के मार्ग पर चलना. लेकिन विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है. तो प्रेमानंद महाराज ने कई उपाय बताएं है. आइए जानें विस्तार से...
विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता क्या करें?
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 13 Oct 2025 05:39 PM (IST)
धर्म
6 Photos
विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता क्या करें ? प्रेमानंद महाराज जी ने बताएं कई अचूक उपाय
धर्म
6 Photos
छठ पूजा में कोसी का क्या महत्व होता है, आंगन में कैसी होती है इसकी पूजा, जानें पूरा नियम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion