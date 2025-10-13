ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना. यह सिर्फ यौन संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मन, वचन, दृष्टि और व्यवहार पर नियंत्रण रखना भी शामिल है. ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संरक्षण होता है, जो आत्म-अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक होता है. अगर आप विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते. तो आइए प्रेमानंद महराज से जानें कुछ उपाय जो विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद कर सकते हैं.