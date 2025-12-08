नैमिषारण्य कलयुग से मुक्त धरती का एकमात्र स्थान! जिसके दर्शन के बिना अधूरी है चारधाम यात्रा

इस पावन तीर्थ स्थल का वर्णन वेद-पुराण से लेकर तमाम धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती है. नैमिषारण्य वही स्थान है, जहां महापुराणों की रचना की गई थी. महाभारत काल में पांडु पुत्र अर्जुन और युधिष्ठर भी इस स्थान पर आए थे. इसके अलावा प्राचीन काल में 88 हजार ऋषि-मुनियों ने इसी जगह पर कठिन तपस्या भी की थी, इसलिए इसे तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है.