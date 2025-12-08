हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मनैमिषारण्य कलयुग से मुक्त धरती का एकमात्र स्थान! जिसके दर्शन के बिना अधूरी है चारधाम यात्रा

नैमिषारण्य कलयुग से मुक्त धरती का एकमात्र स्थान! जिसके दर्शन के बिना अधूरी है चारधाम यात्रा

Naimisharanya: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य, जो कलयुग के प्रभाव से मुक्त है. इस स्थान पर दर्शन किए बिना चार धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है. जानते हैं इस तपोभूमि के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 08 Dec 2025 12:38 PM (IST)
Naimisharanya: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य, जो कलयुग के प्रभाव से मुक्त है. इस स्थान पर दर्शन किए बिना चार धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है. जानते हैं इस तपोभूमि के बारे में.

नैमिषारण्य पवित्र स्थान

1/5
वर्तमान में कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है, जिसका प्रभाव साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि, धरती पर एक ऐसी जगह भी हो, जो पूरी तरह से कलयुग के प्रभाव से मुक्त है. यह एक ऐसा तीर्थ स्थल भी है, जिसके दर्शन के बिना चारधाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है.
वर्तमान में कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है, जिसका प्रभाव साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि, धरती पर एक ऐसी जगह भी हो, जो पूरी तरह से कलयुग के प्रभाव से मुक्त है. यह एक ऐसा तीर्थ स्थल भी है, जिसके दर्शन के बिना चारधाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है.
2/5
इस पावन तीर्थ स्थल का वर्णन वेद-पुराण से लेकर तमाम धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती है. नैमिषारण्य वही स्थान है, जहां महापुराणों की रचना की गई थी. महाभारत काल में पांडु पुत्र अर्जुन और युधिष्ठर भी इस स्थान पर आए थे. इसके अलावा प्राचीन काल में 88 हजार ऋषि-मुनियों ने इसी जगह पर कठिन तपस्या भी की थी, इसलिए इसे तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है.
इस पावन तीर्थ स्थल का वर्णन वेद-पुराण से लेकर तमाम धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती है. नैमिषारण्य वही स्थान है, जहां महापुराणों की रचना की गई थी. महाभारत काल में पांडु पुत्र अर्जुन और युधिष्ठर भी इस स्थान पर आए थे. इसके अलावा प्राचीन काल में 88 हजार ऋषि-मुनियों ने इसी जगह पर कठिन तपस्या भी की थी, इसलिए इसे तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है.
3/5
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य एक महान तीर्थ स्थल जो लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित है. यह स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमषार के नाम से भी प्रख्यात है.
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य एक महान तीर्थ स्थल जो लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित है. यह स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमषार के नाम से भी प्रख्यात है.
4/5
मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा जी ने स्वंय इस जगह को ध्यान योग करने के लिए सबसे उत्तम बताया है. नैमिषारण्य स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहां चक्रतीर्थी, व्यास गद्दी, भूतेश्वनाथ मंदिर, ललिता देवी का मंदिर, हवन कुंड, पंचप्रयाग, शेष मंदिर, हनुमान गढ़ी, शिवाला-भैरव जी, पंच पांडव मंदिर, पंचपुराण मंदिर, मां आनंदमयी का आश्रम, नारदनं सरस्वती आश्रम देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट और रुद्रावर्त शामिल हैं.
मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा जी ने स्वंय इस जगह को ध्यान योग करने के लिए सबसे उत्तम बताया है. नैमिषारण्य स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहां चक्रतीर्थी, व्यास गद्दी, भूतेश्वनाथ मंदिर, ललिता देवी का मंदिर, हवन कुंड, पंचप्रयाग, शेष मंदिर, हनुमान गढ़ी, शिवाला-भैरव जी, पंच पांडव मंदिर, पंचपुराण मंदिर, मां आनंदमयी का आश्रम, नारदनं सरस्वती आश्रम देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट और रुद्रावर्त शामिल हैं.
5/5
नैमिषारण्य आने वाले भक्त इसकी परिक्रमा की जाती है. यह परिक्रमा 84 कोस की है. हर वर्ष फाल्गुनमास की अमावस्या के बाद प्रतिपदा की तिथि से लेकर पूर्णिमा तक यह परिक्रमा की जाती है. यहां पर पंचप्रयाग नामक पक्का सरोवर भी है, जिसके किनारे 5099 साल पुराना अक्षय वट का पेड़ है.
नैमिषारण्य आने वाले भक्त इसकी परिक्रमा की जाती है. यह परिक्रमा 84 कोस की है. हर वर्ष फाल्गुनमास की अमावस्या के बाद प्रतिपदा की तिथि से लेकर पूर्णिमा तक यह परिक्रमा की जाती है. यहां पर पंचप्रयाग नामक पक्का सरोवर भी है, जिसके किनारे 5099 साल पुराना अक्षय वट का पेड़ है.
Published at : 08 Dec 2025 12:38 PM (IST)
Tags :
Hinduism Naimisharanya UTTAR PRADESH

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण से किया विवाह, बाराती भी आए और हिन्दू रीति रिवाज से लिए फेरे
यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण से किया विवाह, बाराती भी आए और हिन्दू रीति रिवाज से लिए फेरे
इंडिया
वंदे मातरम् के जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी- संसद में बहस के दौरान बोले पीएम मोदी
वंदे मातरम् के जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी- संसद में बहस के दौरान बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dollar के मुकाबले गिरते रुपए पर दिखी सरकार की लाचारी कहा , बाजार के हिसाब से रुपए का दाम
Indigo Crisis: Lucknow Airport पर इंडिगो के चलते चली गई युवक की जान | DGCA | Airport
Indigo Crisis: 'एयरलाइन चलाना कोर्ट का काम नहीं', इंडिगो संकट पर बोले CJI | Breaking | ABP News
Indigo Crisis: लखनऊ एयरपोर्ट पर CA को समय पर इलाज न मिलने से हुई मौत? | Lucknow | Anup Pandey
Indigo Crisis: एयरपोर्ट पर CA को आया हार्ट अटैक, CPR के बाद भी नहीं बची जान! | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण से किया विवाह, बाराती भी आए और हिन्दू रीति रिवाज से लिए फेरे
यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण से किया विवाह, बाराती भी आए और हिन्दू रीति रिवाज से लिए फेरे
इंडिया
वंदे मातरम् के जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी- संसद में बहस के दौरान बोले पीएम मोदी
वंदे मातरम् के जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी- संसद में बहस के दौरान बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
ट्रैवल
पहाड़ों का सुकून और न समंदर का किनारा... 2025 की ट्रैवल सर्च में ये रही भारतीयों की पसंदीदा डेस्टिनेशन
पहाड़ों का सुकून और न समंदर का किनारा... 2025 की ट्रैवल सर्च में ये रही भारतीयों की पसंदीदा डेस्टिनेशन
यूटिलिटी
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
शिक्षा
CAT 2026 की आंसर-की पर आज से दर्ज कराएं आपत्ति, जानें किस दिन जारी होगा रिजल्ट
CAT 2026 की आंसर-की पर आज से दर्ज कराएं आपत्ति, जानें किस दिन जारी होगा रिजल्ट
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget