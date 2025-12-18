हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAjmer Dargah Jannati Door: साल में सिर्फ 4 बार खुलता है जन्नती दरवाजा, इससे गुजरने पर नसीब होती है जन्नत

Ajmer Dargah Jannati Door: ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स की शुरुआत हो चुकी है और 21 दिसंबर 2025 को जन्नती दरवाजा खोला जाएगा. ये दरवाजा जायरीनों के लिए साल में सिर्फ 4 बार ही खुलता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 18 Dec 2025 07:35 AM (IST)
अजमेर दरगाह का जन्नती दरवाजा

राजस्थान के अजमेर शरीफ में उर्स का आयोजन हर साल इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, रजब महीने मनाया जाता है. उर्स का आयोजन ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में होता है.
साल 2025 में 814वां उर्स मनाया जाएगा. उर्स ऐसा मौका होता है जब पूरे 6 दिनों के लिए जायरीनों के लिए पूरे जन्नती दरवाजा खोला जाता है, जोकि जायरीनों के लिए बहुत ही खास मौका होता है.
