Ajmer Dargah Jannati Door: साल में सिर्फ 4 बार खुलता है जन्नती दरवाजा, इससे गुजरने पर नसीब होती है जन्नत
Ajmer Dargah Jannati Door: ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स की शुरुआत हो चुकी है और 21 दिसंबर 2025 को जन्नती दरवाजा खोला जाएगा. ये दरवाजा जायरीनों के लिए साल में सिर्फ 4 बार ही खुलता है.
अजमेर दरगाह का जन्नती दरवाजा
Published at : 18 Dec 2025 07:35 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
