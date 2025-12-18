मंगल आदित्य योग में हनुमान जी की पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है, पौष अमावस्या पर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और सुंदरकांड का पाठ करें. मान्यता है इससे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है.