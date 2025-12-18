हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या पर बन रहा मंगल-आदित्य योग, करें ये खास उपाय, शनि नहीं करेंगे परेशान

Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या पर बन रहा मंगल-आदित्य योग, करें ये खास उपाय, शनि नहीं करेंगे परेशान

Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को है. इस दिन कुछ विशेष योग बन रहे हैं ऐसे में जिन लोगों पर साढ़ेसाती और ढैय्या चल रही है वो कुछ उपाय करना न भूले, शनि की पीड़ा दूर होगी.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 18 Dec 2025 12:02 PM (IST)
Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को है. इस दिन कुछ विशेष योग बन रहे हैं ऐसे में जिन लोगों पर साढ़ेसाती और ढैय्या चल रही है वो कुछ उपाय करना न भूले, शनि की पीड़ा दूर होगी.

पौष अमावस्या 2025

1/6
पौष अमावस्या पर धनु राशि में सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य योग बन रहा है. एक शक्तिशाली और शुभ योग है, जो व्यक्ति को आत्मविश्वास, साहस, नेतृत्व क्षमता और करियर में अपार सफलता दिलाता है.
पौष अमावस्या पर धनु राशि में सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य योग बन रहा है. एक शक्तिशाली और शुभ योग है, जो व्यक्ति को आत्मविश्वास, साहस, नेतृत्व क्षमता और करियर में अपार सफलता दिलाता है.
2/6
मंगल आदित्य योग में हनुमान जी की पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है, पौष अमावस्या पर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और सुंदरकांड का पाठ करें. मान्यता है इससे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है.
मंगल आदित्य योग में हनुमान जी की पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है, पौष अमावस्या पर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और सुंदरकांड का पाठ करें. मान्यता है इससे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है.
Published at : 18 Dec 2025 12:02 PM (IST)
Amavasya 2025 Paush Amavasya 2025

