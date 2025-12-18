एक्सप्लोरर
Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या पर बन रहा मंगल-आदित्य योग, करें ये खास उपाय, शनि नहीं करेंगे परेशान
Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को है. इस दिन कुछ विशेष योग बन रहे हैं ऐसे में जिन लोगों पर साढ़ेसाती और ढैय्या चल रही है वो कुछ उपाय करना न भूले, शनि की पीड़ा दूर होगी.
पौष अमावस्या 2025
1/6
2/6
Published at : 18 Dec 2025 12:02 PM (IST)
Tags :Amavasya 2025 Paush Amavasya 2025
ऐस्ट्रो
6 Photos
इन नक्षत्रों में जन्मी लड़कियां करियर में पाती हैं ऊंचा मुकाम! कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आगे
ऐस्ट्रो
5 Photos
कुंभ 2026 करियर राशिफल: नया साल विद्यार्थी, बिजनेस और नौकरी में प्रोडाक्टिविटी से भरा! पढ़ें राशिफल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
इंडिया
हर साल 2 लाख लोग छोड़ रहे भारत, किन देशों को बना रहे ठिकाना, केंद्र सरकार ने किया खुलासा
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
Advertisement
ऐस्ट्रो
6 Photos
इन नक्षत्रों में जन्मी लड़कियां करियर में पाती हैं ऊंचा मुकाम! कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आगे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion