रोमन साम्राज्य के प्रमुख देवी-देवता! आस्था, शक्ति और पौराणिक कथाओं की दुनिया

पुराने यूनानियों से प्रभावित, रोमन साम्राज्य ज़्यादातर एक पॉलीथीस्टिक (एकेश्वरवादी) सभ्यता थी, जिसका मतलब है कि लोग देवी-देवताओं को मानते थे और उनकी पूजा करते थे. साम्राज्य में यहूदी और शुरुआती ईसाई धर्म जैसे मोनोथीस्टिक धर्मों की मौजूदगी के बावजूद, रोमन लोग कई देवी-देवताओं का बहुत सम्मान करते थे, जिनके बारे में उनका मानना ​​था कि वे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाओं को आकार देने में मदद करते हैं.