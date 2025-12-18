एक्सप्लोरर
रोमन साम्राज्य के प्रमुख देवी-देवता! आस्था, शक्ति और पौराणिक कथाओं की दुनिया
Gods of Rome: रोम साम्राज्य में रोमनवासी मानते थे कि, अलग-अलग देवी-देवता के जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करते हैं. जहां जुपिटर को देवताओं का पिता और आकाश-बिजली का स्वामी माना जाता है.
रोम के देवता
धर्म
6 Photos
प्राचीन भारत की अद्भुत तकनीक: उड़ने वाले रथ से लेकर जंग-रोधी स्तंभ तक! हैरान करने वाला विज्ञान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जिसका नाम सुनकर कांपता है पाकिस्तान, भारत का वो बाहुबली अर्जुन टैंक कितने का आता है, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
विश्व
भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
बॉलीवुड
भारत में कब रिलीज होगी ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ ? कास्ट से लेकर बजट तक सब कुछ जानें यहां
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion