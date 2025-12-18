हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dog Temple: भारत के इस मंदिर में भगवान नहीं कुत्तों की होती है पूजा, दिलचस्प है वजह

Dog Temple: भारत के इस मंदिर में भगवान नहीं कुत्तों की होती है पूजा, दिलचस्प है वजह

Dog Temple in India: भारत में कई ऐसे अनोखे मंदिर हैं. मंदिर में भक्त भगवान की पूजा करते हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे विचित्र मंदिर के बारे में जहां भगवान नहीं कुत्तों की पूजा की जाती है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 18 Dec 2025 08:58 AM (IST)
Dog Temple in India: भारत में कई ऐसे अनोखे मंदिर हैं. मंदिर में भक्त भगवान की पूजा करते हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे विचित्र मंदिर के बारे में जहां भगवान नहीं कुत्तों की पूजा की जाती है.

कुत्तों का मंदिर

1/6
कुत्तों को इंसानों का सबसे बेहतर दोस्त कहा जाता है, यही कारण है कि कई लोग घरों में कुत्ता पालते हैं लेकिन मंदिर में कुत्तों की पूजा की परंपरा की कहानी बेहद दिलचस्प हैं, आइए जानें कहां है यह मंदिर और क्या है मंदिर बनने के पीछे की कहानी.
कुत्तों को इंसानों का सबसे बेहतर दोस्त कहा जाता है, यही कारण है कि कई लोग घरों में कुत्ता पालते हैं लेकिन मंदिर में कुत्तों की पूजा की परंपरा की कहानी बेहद दिलचस्प हैं, आइए जानें कहां है यह मंदिर और क्या है मंदिर बनने के पीछे की कहानी.
2/6
कुत्तों का अनोखा मंदिर कर्नाटक के चन्नापटना शहर के गांव अग्रहार वलगेरेहल्लि में है. इस मंदिर को नाई देवस्थान कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में नाई का अर्थ कुत्ता होता है. मंदिर में कुत्तों की मूर्ति स्थापित है.
कुत्तों का अनोखा मंदिर कर्नाटक के चन्नापटना शहर के गांव अग्रहार वलगेरेहल्लि में है. इस मंदिर को नाई देवस्थान कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में नाई का अर्थ कुत्ता होता है. मंदिर में कुत्तों की मूर्ति स्थापित है.
Published at : 18 Dec 2025 08:58 AM (IST)
Dog Temple Karnataka Mysterious Mandir

