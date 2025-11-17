Motivational Quotes: सफल होना चाहते हैं, तो गाठ बांध लें रवींद्रनाथ टैगोर की ये बातें

रवींद्रनाथ टैगोर एक कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और चित्रकार थे, जिन्हें 'गुरुदेव' के नाम से भी जाना जाता था. रवींद्रनाथ टैगोर के मोटिवेशनल विचार जीवन में सफलता दिलाने का मार्ग दिखाते हैं, तो ऐसे में अगर सफल होना चाहते हैं तो गाठ बांध ले रवींद्रनाथ टैगोर की ये बातें.