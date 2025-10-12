अहोई अष्टमी पर माता को मालपुए का भोग चढ़ाया जाता है क्योंकि यह एक पारंपरिक मीठा पकवान है जो देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाया जाता है, विशेष रूप से अहोई माता (मां पार्वती का अवतार) को. माना जाता है कि इस तरह के भोग से माता खुश होती हैं और संतान की रक्षा, सुख-समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं. यह पकवान घर पर बनाया जाता है और पूजा के बाद प्रसाद के रूप में सभी को बांटा जाता है.