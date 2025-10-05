करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से चंद्रमा की पूजा से जुड़ा होता है. इस दिन चांद को अर्घ्य देकर पूजा करने से मानसिक शांति, प्रेम और पारिवारिक एकता बढ़ती है. ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा भावनाओं और वैवाहिक सुख का कारक ग्रह है. इसलिए इस व्रत को रखने से चंद्रमा प्रसन्न होकर वैवाहिक जीवन में मिठास और स्थिरता लाता है.