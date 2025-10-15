जगन्नाथ स्वामी के दर्शन से शनि, मंगल और अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभावों से मिलता है छुटकारा! जानिए उपाय

महाराज जी कहते हैं कि, अगर किसी व्यक्ति पर शनि की महादशा, मंगल दोष या किसी भी तरह के अशुभ ग्रहों की स्थिति बनी हुई है तो, उसे नियमित रूप से जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने चाहिए. आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, महाप्रभु के दर्शन मात्र से ही आपके अशुभ ग्रह की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी.