थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय ने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया है. एक्टर की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' है जो अगले साल जनवरी में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. इससे पहले 27 दिसंबर को मलेशिया में 'जन नायकन' का ऑडियो लॉन्च इवेंट होस्ट किया गया था. इस दौरान एक्टर काफी इमोशनल नजर आए और अपनी आखिरी फिल्म को 'दर्दनाक' बताया.

विजय थलापति ने एक्टिंग छोड़कर राजनीति पर ध्यान देने का फैसला किया है. पिछले साल उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी, तमिलगा वेट्ट्री कजगम को लॉन्च किया था. अब एक्टर आगामी तमिलनाडु राज्य चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. पिंकविला के मुताबिक थलापति विजय ने अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर कहा- 'मुझे नहीं पता कि ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी आखिरी फिल्म थोड़ी दर्दनाक थी, है ना? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?'

'लोग सिनेमाघरों में आकर मुझे देखने के लिए...'

थलापति विजय ने फिल्मी करियर छोड़ने और राजनीति पर फोकस करने के अपने फैसले को लेकर भी बात की. एक्टर ने कहा- 'मेरे लिए एक ही बात मायने रखती है. लोग सिनेमाघरों में आकर मुझे देखने के लिए खड़े होते हैं. इसी वजह से मैं अगले 30-33 सालों तक उनके लिए खड़े रहने को तैयार हूं.' थलापति विजय आगे कहते हैं- 'मुझे पहले दिन से ही हर तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा है. लेकिन मेरे फैन शुरू से ही मेरे साथ खड़े रहे हैं. मैंने सिनेमा में एक छोटा सा रेत का घर बनाने की उम्मीद से कदम रखा था, लेकिन आपने मुझे महल दे दिया.'

'जन नायकन' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट

विजय की आखिरी फिल्म 9 जनवरी, 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी. इस फिल्म को एच. विनोद ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण, और प्रियामणि जैसे कलाकार भी अहम रोल में नजर आएंगे.