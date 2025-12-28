थलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाथलापति विजय ने नम आंखों से दी एक्टिंग करियर को विदाई, बोले- 'मेरी आखिरी फिल्म दर्दनाक है'

Thalapathy Vijay Bids Farewell To Acting: विजय थलापति ने एक्टिंग छोड़कर राजनीति पर ध्यान देने का फैसला किया है. ऐसे में अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' के ऑडियो लॉन्च इवेंट में एक्टर इमोशनल हो गए.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Dec 2025 04:28 PM (IST)
साउथ सुपरस्टार थलापति विजय ने अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया है. एक्टर की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' है जो अगले साल जनवरी में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. इससे पहले 27 दिसंबर को मलेशिया में 'जन नायकन' का ऑडियो लॉन्च इवेंट होस्ट किया गया था. इस दौरान एक्टर काफी इमोशनल नजर आए और अपनी आखिरी फिल्म को 'दर्दनाक' बताया.

विजय थलापति ने एक्टिंग छोड़कर राजनीति पर ध्यान देने का फैसला किया है. पिछले साल उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी, तमिलगा वेट्ट्री कजगम को लॉन्च किया था. अब एक्टर आगामी तमिलनाडु राज्य चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. पिंकविला के मुताबिक थलापति विजय ने अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर कहा- 'मुझे नहीं पता कि ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी आखिरी फिल्म थोड़ी दर्दनाक थी, है ना? आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?'

'लोग सिनेमाघरों में आकर मुझे देखने के लिए...'
थलापति विजय ने फिल्मी करियर छोड़ने और राजनीति पर फोकस करने के अपने फैसले को लेकर भी बात की. एक्टर ने कहा- 'मेरे लिए एक ही बात मायने रखती है. लोग सिनेमाघरों में आकर मुझे देखने के लिए खड़े होते हैं. इसी वजह से मैं अगले 30-33 सालों तक उनके लिए खड़े रहने को तैयार हूं.' थलापति विजय आगे कहते हैं- 'मुझे पहले दिन से ही हर तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा है. लेकिन मेरे फैन शुरू से ही मेरे साथ खड़े रहे हैं. मैंने सिनेमा में एक छोटा सा रेत का घर बनाने की उम्मीद से कदम रखा था, लेकिन आपने मुझे महल दे दिया.'

'जन नायकन' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट
विजय की आखिरी फिल्म 9 जनवरी, 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी. इस फिल्म को एच. विनोद ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण, और प्रियामणि जैसे कलाकार भी अहम रोल में नजर आएंगे.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 28 Dec 2025 04:07 PM (IST)
Bobby Deol Thalapathy Vijay Jana Nayagan
