हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटYear Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारत के 5 क्रिकेटर, लिस्ट में सभी हैरान करने वाले नाम

Year Ender 2025: भारतीय क्रिकेटर्स की कमाई BCCI और IPL कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ विज्ञापनों से भी होती है. विराट कोहली साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं.

By : शिवम | Updated at : 28 Dec 2025 04:16 PM (IST)
भारत में विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खिलाड़ी हैं. बेशक दोनों अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, लेकिन उनके प्रति फैंस की दीवानगी लगातार बढ़ रही है. बीसीसीआई के ताजा कॉन्ट्रैक्ट में विराट, रोहित समेत 4 खिलाड़ी हैं, जिन्हे सालाना 7 करोड़ रुपये सैलरी मिलती है. दोनों को आईपीएल से भी करोड़ो रुपये मिलते हैं, वे विज्ञापनों से भी मोटी कमाई करते हैं. जानिए साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारत के टॉप-5 खिलाड़ी कौन हैं.

भारत में अन्य खेलों की तुलना में क्रिकेट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी दीवानगी देश के हर क्षेत्र में है. इसलिए हर बड़ी कंपनी चाहती है कि नेशनल स्तर पर खेल चुके क्रिकेटर्स उनकी कंपनियों के लिए विज्ञापन करें. जितना बड़ा खिलाड़ी, उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है और इसके लिए कंपनियों को ज्यादा पैसे भी देने होते हैं. वर्तमान में विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जो टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं.

1. विराट कोहली (250-300 करोड़)

विराट कोहली आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 2 शतक लगाए थे. कोहली बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से साल के 7 करोड़ रुपये कमाते हैं, इसके आलावा आईपीएल में आरसीबी से उन्हें 21 करोड़ रुपये मिलते हैं. इसके आलावा कोहली कई विज्ञापनों से बड़ी रकम कमाते हैं, उनकी खुद की भी कंपनी है. रिपोर्ट के अनुसार उनकी साल 2025 में कमाई 250 से 300 करोड़ रुपये के बीच रही.

2. रोहित शर्मा (150-180 करोड़)

रोहित शर्मा  लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने साल 2025 में 150 से 180 करोड़ रुपये कमाए हैं. उनकी बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से साल की सैलरी 7 करोड़ रुपये है. पिछले संस्करण में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 16 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. इसके आलावा प्रति मैच फीस और विज्ञापनों से रोहित मोटी कमाई करते हैं.

3. ऋषभ पंत (100-120 करोड़)

ऋषभ पंत को पिछले आईपीएल संस्करण में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिकॉर्ड रकम के साथ खरीदा था, उन्हें एक संस्करण के लिए 27 करोड़ रुपये मिले. इस बार भी लखनऊ ने उन्हें रिटेन किया है. पंत बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ए ग्रेड में हैं, जिसकी सालाना सैलरी 5 करोड़ रुपये होती है. इसके आलावा पंत विज्ञापनों से कमाई करते हैं.

4. जसप्रीत बुमराह (90-110 करोड़)

जसप्रीत बुमराह भी कोहली और रोहित की तरफ ग्रेड ए+ में हैं, जिसकी सालाना सैलरी 7 करोड़ रुपये होती है. बुमराह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, इस साल जसप्रीत बुमराह को मुंबई ने 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया. वह MI टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. उनकी 2025 में कमाई 90 से 110 करोड़ रुपये के बीच में बताई जा रही है.

5. हार्दिक पांड्या (80-100 करोड़)

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए ग्रेड में है, जिसमें सालाना 5 करोड़ रुपये मिलते हैं. हार्दिक साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारत के पांचवें खिलाड़ी हैं. उनकी आईपीएल सैलरी 16.35 करोड़ रुपये है. इसके आलावा हार्दिक कई कंपनियों के लिए विज्ञापन करते हैं, जिनसे उनकी मोटी कमाई होती है. रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में हार्दिक की कमाई 80 से 100 करोड़ रुपये के बीच रही.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 28 Dec 2025 04:16 PM (IST)
Indian Cricketer Indian Cricketers Salary VIRAT KOHLI Rohit SHarma JASPRIT BUMRAH Year Ender HARDIK PANDYA RISHABH PANT Year Ender 2025
