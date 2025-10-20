हिंदू धर्म के पूजन में गेहूं, चावल, चांदी, सोने, कलश, नारियल, मौली का भी विशेष महत्व है. माता लक्ष्मी के पूजन के समय चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का समर्पित करने की मान्यता है. माना जाता है कि इस से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है. और गेहूं और चावल अन्नपूर्णा का प्रतीक है। वहीं मौली जीवन को एक सूत्र में बांधता है. इस से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. वही शंख ध्वनि के लिए शुभ होता है. मान्यता है कि इससे नकारात्मकता दूर होती है.