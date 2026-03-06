हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मन कथा होगी और न दरबार लगेगा! बद्रीनाथ की बर्फीले पहाड़ों में गुप्त साधना करेंगे धीरेंद्र शास्त्री

न कथा होगी और न दरबार लगेगा! बद्रीनाथ की बर्फीले पहाड़ों में गुप्त साधना करेंगे धीरेंद्र शास्त्री

Dhirendra Shastri: बागेश्वरधाम के धीरेंद्र शास्त्री गुरु आज्ञा से गुप्त साधना करने वाले हैं. वे एक महीने तक बद्रीनाथ की बर्फीली पहाड़ों में दिव्य साधना करेंगे और इस दौरान हर संपर्क से दूर रहेंगे.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Mar 2026 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

Bageshwar Dham Dhirendra Shastri: बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, धीरेंद्र शास्त्री पूरे एक महीने के लिए मोबाइल, टीवी, इंटरव्यू और किसी भी तरह के नेटवर्क से दूर रहेंगे. इस दौरान ना ही कथा होगी, ना दिव्य दरबार लगेगा. आइए जानते हैं आखिर कहां जा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री.

कहां जा रहें धीरेंद्र शास्त्री ?

सनातन हिंदू और अपने दिव्य दरबार के लिए प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पूरे एक महीने के लिए सभी तरह के नेटवर्क से दूर रहने वाले हैं. खबरों की माने तो, वे मध्य प्रदेश से दूर देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के बर्फीली पहाड़ों में एकांतवास में दिव्य साधना करेंगे. इस दिव्य साधना के दौरान वे सभी तरह के संपर्क से दूर रहेंगे और ईश्वर की भक्ति व साधना में अपना समय बिताएंगे. बता दें कि, कुछ समय पहले धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी गुप्त साधना की जानकारी स्वयं दी थी. बताया जा रहा है कि, धीरेंद्र शास्त्री मई महीने में दिव्य साधना के लिए जा सकते हैं.

गुरु आज्ञा से बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर तप करेंगे धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक कार्यक्रम के दौरान बीते दिन कहा था कि- ‘एक महीने के लिए गुरु आज्ञा लगी है इसलिए हम तप के लिए बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर जा रहे हैं. क्योंकि जिस मोड़ पर हम खड़ें हैं उस मोड़ पर खुद को साधना बहुत आवश्यक है. बहकाने वाले नित्य रास्ते आते हैं, इसमें खुद का तप-खुद को साधना बहुत जरूरी है. तो सब त्याग कर, मोबाइल, टीवी, इंटरव्यू, कथा, मिलना सब कुछ त्याग कर हम मई में एक महीने के लिए साधना करने हम बद्रीनाथ की पहाड़ों पर जा रहे हैं. वहां से वापस फिर लौटेंगे, नई उर्जा, नए विचारों, नई तैयारी के साथ वापस आएंगे और कुछ नया करने के लिए नए तरीके से वापस आएंगे.’

ये भी पढ़ें: Bihar Politics: सच हुई भविष्यवाणी! 3 महीने बाद ही Nitish Kumar ने लिया सीएम कुर्सी छोड़ने का फैसला

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Badrinath Bageshwar Dham Dhirendra Krishna Shastri Dhirendra Shastri Bageshwar Dham Baba
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
न कथा होगी और न दरबार लगेगा! बद्रीनाथ की बर्फीले पहाड़ों में गुप्त साधना करेंगे धीरेंद्र शास्त्री
न कथा होगी और न दरबार लगेगा! बद्रीनाथ की बर्फीले पहाड़ों में गुप्त साधना करेंगे धीरेंद्र शास्त्री
धर्म
Piercing सिर्फ फैशन नहीं, मिलते हैं 5 खास लाभ, कर्णछेदन के लिए 2026 के मुहूर्त देखें
Piercing सिर्फ फैशन नहीं, मिलते हैं 5 खास लाभ, कर्णछेदन के लिए 2026 के मुहूर्त देखें
धर्म
बड़े भाई से पहले छोटे की शादी क्यों मानी जाती है अशुभ? श्रीराजेंद्र दास महाराज ने बताया धार्मिक रहस्य!
बड़े भाई से पहले छोटे की शादी क्यों मानी जाती है अशुभ? श्रीराजेंद्र दास महाराज ने बताया धार्मिक रहस्य!
धर्म
Papmochani Ekadashi 2026: पापमोचनी एकादशी मार्च में किस दिन ? तारीख, मुहूर्त, पारण समय देखें
पापमोचनी एकादशी मार्च में किस दिन ? तारीख, मुहूर्त, पारण समय देखें
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बिहार
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
जनरल नॉलेज
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
अमेरिका में किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, जानें किस पायदान पर आते हैं हिंदू-मुस्लिम?
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget