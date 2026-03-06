Bageshwar Dham Dhirendra Shastri: बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, धीरेंद्र शास्त्री पूरे एक महीने के लिए मोबाइल, टीवी, इंटरव्यू और किसी भी तरह के नेटवर्क से दूर रहेंगे. इस दौरान ना ही कथा होगी, ना दिव्य दरबार लगेगा. आइए जानते हैं आखिर कहां जा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री.

कहां जा रहें धीरेंद्र शास्त्री ?

सनातन हिंदू और अपने दिव्य दरबार के लिए प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पूरे एक महीने के लिए सभी तरह के नेटवर्क से दूर रहने वाले हैं. खबरों की माने तो, वे मध्य प्रदेश से दूर देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के बर्फीली पहाड़ों में एकांतवास में दिव्य साधना करेंगे. इस दिव्य साधना के दौरान वे सभी तरह के संपर्क से दूर रहेंगे और ईश्वर की भक्ति व साधना में अपना समय बिताएंगे. बता दें कि, कुछ समय पहले धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी गुप्त साधना की जानकारी स्वयं दी थी. बताया जा रहा है कि, धीरेंद्र शास्त्री मई महीने में दिव्य साधना के लिए जा सकते हैं.

गुरु आज्ञा से बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर तप करेंगे धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक कार्यक्रम के दौरान बीते दिन कहा था कि- ‘एक महीने के लिए गुरु आज्ञा लगी है इसलिए हम तप के लिए बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर जा रहे हैं. क्योंकि जिस मोड़ पर हम खड़ें हैं उस मोड़ पर खुद को साधना बहुत आवश्यक है. बहकाने वाले नित्य रास्ते आते हैं, इसमें खुद का तप-खुद को साधना बहुत जरूरी है. तो सब त्याग कर, मोबाइल, टीवी, इंटरव्यू, कथा, मिलना सब कुछ त्याग कर हम मई में एक महीने के लिए साधना करने हम बद्रीनाथ की पहाड़ों पर जा रहे हैं. वहां से वापस फिर लौटेंगे, नई उर्जा, नए विचारों, नई तैयारी के साथ वापस आएंगे और कुछ नया करने के लिए नए तरीके से वापस आएंगे.’

