हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मAgarbatti: रोजाना पूजा पाठ करते समय कितना अगरबत्ती जलाना चाहिए, जानिए अगरबत्ती जलाने का महत्व

Agarbatti: रोजाना पूजा पाठ करते समय कितना अगरबत्ती जलाना चाहिए, जानिए अगरबत्ती जलाने का महत्व

Agarbatti: रोजाना पूजा में अगरबत्ती जलाना देवी-देवताओं को प्रसन्न करने और मन को शांत करने का एक धार्मिक महत्व रखता है. तो आइए जानें रोजना पूजा पाठ करते समय कितना अगरबत्ती जलाना चाहिए विस्तार से...

By : निशात अंजुम  | Updated at : 06 Oct 2025 08:52 PM (IST)
Agarbatti: रोजाना पूजा में अगरबत्ती जलाना देवी-देवताओं को प्रसन्न करने और मन को शांत करने का एक धार्मिक महत्व रखता है. तो आइए जानें रोजना पूजा पाठ करते समय कितना अगरबत्ती जलाना चाहिए विस्तार से...

रोजाना पूजा पाठ करते समय अगरबत्ती जलाने का महत्व.

1/6
रोजाना पूजा में अगरबत्ती जलाना देवी-देवताओं को प्रसन्न करने, मन को शांत करने, सकारात्मक ऊर्जा लाने और वातावरण को सुगंधित करने का एक धार्मिक महत्व रखता है. मान्यता है कि अगरबत्ती का धुआं प्रार्थनाओं को ईश्वर तक ले जाता है और घर में सुख-समृद्धि लाता है.
रोजाना पूजा में अगरबत्ती जलाना देवी-देवताओं को प्रसन्न करने, मन को शांत करने, सकारात्मक ऊर्जा लाने और वातावरण को सुगंधित करने का एक धार्मिक महत्व रखता है. मान्यता है कि अगरबत्ती का धुआं प्रार्थनाओं को ईश्वर तक ले जाता है और घर में सुख-समृद्धि लाता है.
2/6
दैनिक पूजा-पाठ में अगरबत्ती जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन शांत होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है. इसे ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका भी माना जाता है. यह मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करती है और घर में सुख-समृद्धि लाती है. अगरबत्ती की सुगंध से मन शांत होता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है.
दैनिक पूजा-पाठ में अगरबत्ती जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन शांत होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है. इसे ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका भी माना जाता है. यह मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करती है और घर में सुख-समृद्धि लाती है. अगरबत्ती की सुगंध से मन शांत होता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है.
3/6
रोजाना पूजा पाठ के लिए एक या दो अगरबत्ती जलाना सबसे आम और उचित माना जाता है, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है. चार अगरबत्तियां जलाना विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुभ होता है, लेकिन नियमित दैनिक पूजा में तीन या पांच अगरबत्तियां जलाने से घर के माहौल में असंतुलन आ सकता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है.
रोजाना पूजा पाठ के लिए एक या दो अगरबत्ती जलाना सबसे आम और उचित माना जाता है, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है. चार अगरबत्तियां जलाना विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुभ होता है, लेकिन नियमित दैनिक पूजा में तीन या पांच अगरबत्तियां जलाने से घर के माहौल में असंतुलन आ सकता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है.
4/6
रोजाना पूजा पाठ के दौरान आप 1 या 2 अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन 1 अगरबत्ती जलाने से बचना चाहिए क्योंकि यह असंतुलन का प्रतीक माना जाता है. अगरबत्ती की सही संख्या देवी-देवताओं की कृपा और घर में शांति-समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है.
रोजाना पूजा पाठ के दौरान आप 1 या 2 अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन 1 अगरबत्ती जलाने से बचना चाहिए क्योंकि यह असंतुलन का प्रतीक माना जाता है. अगरबत्ती की सही संख्या देवी-देवताओं की कृपा और घर में शांति-समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है.
5/6
दैनिक पूजा में तीन अगरबत्तियां जलाना त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, जो घर में सकारात्मकता और सुख-शांति लाता है. यह घर में एकाग्रता बढ़ाने और तनाव कम करने में भी मदद करता है.
दैनिक पूजा में तीन अगरबत्तियां जलाना त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, जो घर में सकारात्मकता और सुख-शांति लाता है. यह घर में एकाग्रता बढ़ाने और तनाव कम करने में भी मदद करता है.
6/6
पूजा में प्रतिदिन चार अगरबत्तियां जलाने से सुख-समृद्धि आती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण शुद्ध होता है, जिससे नकारात्मकता समाप्त होती है. यह घर के वास्तु दोषों को भी दूर करता है, मानसिक तनाव को कम करता है और कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर कर सफलता दिलाता है.
पूजा में प्रतिदिन चार अगरबत्तियां जलाने से सुख-समृद्धि आती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण शुद्ध होता है, जिससे नकारात्मकता समाप्त होती है. यह घर के वास्तु दोषों को भी दूर करता है, मानसिक तनाव को कम करता है और कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर कर सफलता दिलाता है.
Published at : 06 Oct 2025 08:52 PM (IST)
Tags :
Hindu Religion Agarbatti Goddesses Gods

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट-रोहित लेंगे ODI से संन्यास? जानें रिटायरमेंट पर ताजा अपडेट
ओटीटी
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
'सन ऑफ सरदार 2' ने OTT पर उड़ाया गर्दा, टॉप 5 फिल्मों में 'धड़क 2' भी शामिल
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
मेरा देश बदल रहा है! जब ड्रोन ने की अमृत भारत ट्रेन की वॉशिंग, वीडियो देख बोल पड़े यूजर्स
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
करवाचौथ पर चांद की ही पूजा क्यों करते हैं, सूरज और तारों की क्यों नहीं?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget