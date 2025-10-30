गुरुनानक जयंती 2025: सिख धर्म में सबसे पवित्र दिन क्यों मानी जाती है ये तिथि?

गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारों में अखंड पाठ किया जाता है, जो लगातार 48 घंटे चलता है. इसके बाद नगर कीर्तन निकाला जाता है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी में रखकर श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए नगर भ्रमण करते हैं. इस दिन लंगर का विशेष आयोजन होता है. जहाँ हर धर्म और जाति के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं.