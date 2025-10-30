एक्सप्लोरर
गुरुनानक जयंती 2025: सिख धर्म में सबसे पवित्र दिन क्यों मानी जाती है ये तिथि?
Guru Nanak Jayanti: गुरु नानक जयंती सिख धर्म का प्रमुख पर्व है, जो एकता, समानता और सेवा का संदेश देता है. इस दिन अखंड पाठ, नगर कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जाता है.
गुरु नानक जयंती
Published at : 30 Oct 2025 07:30 AM (IST)
