पंचांग के मुताबिक, माघ कृष्ण की अष्टमी तिथि 10 जनवरी को रात 08:23 से शुरू होगी और 11 जनवरी को 11:20 पर समाप्त हो जाएगी. कालाष्टमी की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसलिए 10 जनवरी को ही कालाष्टमी मनाई जाएगी.