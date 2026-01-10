उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी मंदिर, जहाँ दिन में बदलता है माँ का रूप! जानिए इसके पीछे का रहस्य

धारी देवी, मां काली के ऊपरी धड़ के रूप में एक भक्तिमय प्रतिमा है, जिसमें उग्र और दयालु दोनों भाव दिखाई देते हैं. अधिकांश मंदिरों के उलट मां की प्रतिमा खुले वातावरण में स्थापित है, जो देवी की असीम ताकत और पृथ्वी पर उनकी निगरानी को दर्शाती है. मान्यताओं के मुताबिक, देवी का रूप दिन भर में थो-थोड़ा बदलता रहता है, सुबह वे एक युवती, दोपहर को एक स्त्री और शाम के समय एक भयंकर योद्धा के रूप में दिखाई देती हैं.