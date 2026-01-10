एक्सप्लोरर
'ओ रोमियो' से लेकर 'स्पिरिट' तक, तृप्ति डिमरी के हाथ में ये बड़ी फिल्में, 2026 में छा जाने की है तैयारी
Tripti Dimri Upcoming Films: बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी का ये साल काफी बिजी रहने वाला हैं. एक्ट्रेस के पास कई बड़ी फिल्में हाथ लगी हैं. आइए जानते हैं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बार में.
बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी आने वाले समय में कई शानदार फिल्मों में दिखाई देंगी. नया साल तृप्ति डिमरी के लिए काफी बिजी और खास होने वाला है, क्योंकि उनके पास बॉलीवुड से लेकर साउथ और ओटीटी प्रोजेक्ट्स तक लाइनअप तैयार है.
1/7
2/7
Published at : 10 Jan 2026 06:31 PM (IST)
Tags :Spirit Triptii Dimri O Romeo
बॉलीवुड
7 Photos
'ओ रोमियो' से लेकर 'स्पिरिट' तक, तृप्ति डिमरी के हाथ में ये बड़ी फिल्में, 2026 में छा जाने की है तैयारी
बॉलीवुड
7 Photos
बर्थडे स्पेशल: चंद्रमुखी से लेकर सिंगल मदर बनने तक का सफर, अपनी शर्तों पर जीती हैं कल्कि कोचलिन
बॉलीवुड
7 Photos
52 साल की उम्र में कैसे इतने फिट और एनर्जेटिक हैं ऋतिक रोशन? जानें- एक्टर का फिटनेस सीक्रेट
बॉलीवुड
10 Photos
दिलजीत दोसांझ ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें, दुल्हन बनी दिखीं सोनम बाजवा
बॉलीवुड
10 Photos
तारा सुतारिया की खूबसूरत 10 तस्वीरें, वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद चर्चा में हैं एक्ट्रेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा कश्मीरी शख्स डिटेन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
बॉलीवुड
'धुरंधर' को लेकर डूब गई प्रभास की 'द राजा साब', शुक्रवार को किया बस इतना कलेक्शन
क्रिकेट
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'ओ रोमियो' से लेकर 'स्पिरिट' तक, तृप्ति डिमरी के हाथ में ये बड़ी फिल्में, 2026 में छा जाने की है तैयारी
भावेष पाण्डेय
Opinion