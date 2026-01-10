राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले कश्मीरी शख्स के बारे में अब हुआ ये खुलासा, बढ़ाई गई सुरक्षा

अयोध्या में राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले कश्मीरी शख्स को हिरासत में लेने के बाद पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है. अयोध्या की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. हिरासत में लिए गए शख्स अबू अहमद शेख को लेकर अब उसके परिवार ने खुलासा किया है. परिवार ने दावा किया कि उनके पिता मानसिक रूप से बीमार हैं और पिछले छह सालों से उनका इलाज चल रहा है. हिरासत में लिया गया शख्स शोपियां जिले के गडापोरा गांव का रहने वाला है.

परिवार ने आगे बताया कि उनकी मानसिक हालत की वजह से वो इलाज और देखभाल के लिए अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि इस मामले से निपटते समय परिवार की परिस्थितियों पर विचार करें. आगे की जांच जारी है. अधिकारियों ने कहा है कि पूछताछ पूरी होने के बाद और जानकारी शेयर की जाएगी.

अयोध्या में हर जगह पुलिस फोर्स तैनात

अयोध्या में संदिग्ध युवक के पकड़े जाने पर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग अथवा अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा कड़ी की गई. अयोध्या CO आशुतोष तिवारी ने कहा, "श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण अयोध्या इलाके को जोन और सेक्टर में बांटा गया है. हर जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है. हम CCTV कैमरों की मदद से सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं."

नमाज पढ़ने की सूचना पर पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया

अयोध्या राम मंदिर परिसर में शनिवार (10 जनवरी) को नमाज पढ़ने की सूचना के बाद पुलिस ने अबू अहमद शेख को हिरासत में लिया. एक्जिट गेट के बाहर नमाज पढ़ने की सूचना के बाद वहां पर खलबली मच गई. सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर में तैनात वाचर ने संदिग्ध के बारे में सूचना दी थी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है. पकड़े गए कश्मीरी मूल के शख्स से पूछताछ जारी है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. खुफिया एजेंसियां और प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हैं.