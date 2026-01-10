हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्म2026 में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच? ट्रंप के फैसले और बाबा वेंगा की चेतावनी से मचा हड़कंप!

2026 में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच? ट्रंप के फैसले और बाबा वेंगा की चेतावनी से मचा हड़कंप!

Baba Vanga Predictions 2026: मशहूर भविष्यवक्ता और रहस्यवादी महिला बाबा वेंगा ने साल 2026 को युद्ध और विनाश का साल करार दिया था. USA प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहीं न कहीं इस बात को सच करते दिख रहे हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 10 Jan 2026 11:44 AM (IST)
Baba Vanga Predictions 2026: मशहूर भविष्यवक्ता और रहस्यवादी महिला बाबा वेंगा ने साल 2026 को युद्ध और विनाश का साल करार दिया था. USA प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहीं न कहीं इस बात को सच करते दिख रहे हैं.

बाबा वंगा 2026 भविष्यवाणी

1/6
वर्तमान समय पर गौर किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि, वैश्विक तनाव बढ़ने के बीच 2026 की शुरुआथ हो चुकी है. जहां एक तरफ ईरान में हजारों नागरिक अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर चुकी है. वहीं, दूसरी ओर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी सरकार के गिरफ्त में है. अब हाल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का मन बनाया है, जो करीब 57 हजार की आबादी वाला एक स्वायत्त डेनिश इलाका है. भू राजनीतिक विवाद को देखते हुए बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच होते नजर आ रही है.
वर्तमान समय पर गौर किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि, वैश्विक तनाव बढ़ने के बीच 2026 की शुरुआथ हो चुकी है. जहां एक तरफ ईरान में हजारों नागरिक अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर चुकी है. वहीं, दूसरी ओर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी सरकार के गिरफ्त में है. अब हाल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का मन बनाया है, जो करीब 57 हजार की आबादी वाला एक स्वायत्त डेनिश इलाका है. भू राजनीतिक विवाद को देखते हुए बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच होते नजर आ रही है.
2/6
कई चर्चित भविष्यवाणियां करने वाली बुल्गारियाई ज्योतिष बाबा वांगा जिन्होंने 9/11 और कोविड-19 की चेतावनी दी थी, उन्होंने साल 2026 में तीसरे विश्व यु्द्ध की शुरुआत की भविष्वाणियां की हैं. उन्होंने साल 2026 को युद्ध और विनाश का साल करार दिया था.
कई चर्चित भविष्यवाणियां करने वाली बुल्गारियाई ज्योतिष बाबा वांगा जिन्होंने 9/11 और कोविड-19 की चेतावनी दी थी, उन्होंने साल 2026 में तीसरे विश्व यु्द्ध की शुरुआत की भविष्वाणियां की हैं. उन्होंने साल 2026 को युद्ध और विनाश का साल करार दिया था.
Published at : 10 Jan 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Venezuela Baba Vanga Third World War Iran RUSSIA Baba Vanga Prediction DONALD Trump Prediction 2026

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सड़क पर रेस लगाने के चक्कर में खतरे में पड़ी 16 लोगों की जान | Jaipur Accident
ईरान में हिंसा हुई और उग्र, खामनेई के खिलाफ गुस्से से उबाल में जनता । Iran Protest । Khamenei ।Trump
Bengal में ED की छापेमारी के बाद बढ़ा Social Media वॉर, पोस्टर के जरिए दोनों ने साधा निशाना
Jaipur Road Accident: ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत | Road Accident
Turkman Gate: तुर्कमान गेट इलाके में चप्पे-चप्पे पर पहरा...नहीं बचेंगे पत्थरबाज.. | Delhi News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
हेल्थ
डेंटिस्ट्स ने किया अलर्ट, ये 5 आदतें चुपके से दांतों को अंदर से कर रहीं कमजोर
डेंटिस्ट्स ने किया अलर्ट, ये 5 आदतें चुपके से दांतों को अंदर से कर रहीं कमजोर
ट्रेंडिंग
मेरी पति ने क्रिस्पी-क्रिस्पी... ठंड में सचिन ने संभाला किचन तो बोलीं सीमा हैदर, वीडियो वायरल
मेरी पति ने क्रिस्पी-क्रिस्पी... ठंड में सचिन ने संभाला किचन तो बोलीं सीमा हैदर, वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Embed widget