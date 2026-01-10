2026 में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी सच? ट्रंप के फैसले और बाबा वेंगा की चेतावनी से मचा हड़कंप!

वर्तमान समय पर गौर किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि, वैश्विक तनाव बढ़ने के बीच 2026 की शुरुआथ हो चुकी है. जहां एक तरफ ईरान में हजारों नागरिक अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर चुकी है. वहीं, दूसरी ओर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिकी सरकार के गिरफ्त में है. अब हाल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का मन बनाया है, जो करीब 57 हजार की आबादी वाला एक स्वायत्त डेनिश इलाका है. भू राजनीतिक विवाद को देखते हुए बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच होते नजर आ रही है.