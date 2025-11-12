Graveyard: कब्रिस्तान से गुजरते समय डर लगे तो पढ़िए ये आयत, अल्लाह खुद करेंगे रक्षा!

कब्रिस्तान से गुजरते समय डर लगे तो आप "अस्सलामु अलैकुम अहलैद-दियारी..." वाली दुआ पढ़ सकते हैं, जिसका अर्थ है, "ऐ कब्रों में रहने वालों, तुम पर सलामती हो. अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द ही तुम्हारे साथ शामिल हो जायेंगे. हम अल्लाह से अपने और तुम्हारे लिए सलामती की दुआ करते हैं".