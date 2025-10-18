हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मDhanteras 2025: धनतेरस पर यम दीपक कैसे और किस स्थान पर लगाना चाहिए जानें?

Dhanteras 2025: धनतेरस पर यम दीपक कैसे और किस स्थान पर लगाना चाहिए जानें?

Dhanteras 2025: धनतेरस पर यमदीप जलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है. तो ऐसे में अब बात आती है कि धनतेरस पर यम दीप कहां और कैसे लगाना चाहिए. आइए जानें डिटेल में.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 18 Oct 2025 03:21 PM (IST)
धनतेरस पर यम दीपक कहां और कैसे लगाएं

1/5
धनतेरस का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व होता है. इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी और भगवान धन्वंतरि की पूजा करने का खास महत्व होता है. साथ ही, धनतेरस पर यमदीप जलाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है. इसका खास महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है. ऐसी मान्यता है कि पूरे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करने के लिए धनतेरस को शाम के समय यमदीप जरूर जलाना चाहिए. तो आइए जानें धनतेरस पर दीपक कहां और कैसे लगाना चाहिए.
2/5
धनतेरस के अवसर पर शाम के वक्त यमदीप जलाने के लिए मिट्टी का दिया प्रयोग करें. माना जाता है कि दीपक चौमुखी होना चाहिए. इसके बाद, दो रूई की बत्तियों को दीये में क्रॉस करके लगाएं और इसे चारों ओर से जलाकर दक्षिण दिशा में रख देना चाहिए. साथ ही, यमदीप में कौड़ी और एक सिक्का डाल दें.
3/5
यम दीपम, धनतेरस पर मनाया जाने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है. इस दिन, भक्त दक्षिण-पश्चिम दिशा, जो मृत्यु और न्याय के देवता यम की दिशा है, की ओर मुख करके चार दीये जलाते हैं. प्रदोष काल में की जाने वाली यह प्राचीन प्रथा हमें जागरूकता और पवित्रता के साथ जीवन जीने की याद दिलाती है.
4/5
यम दीपदान घर में अकाल मृत्यु को टालती है. इसी के साथ यमराज से घरवालों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है. साथ ही इस दीए की वजह से घरवाले बुरी नजर से बच जाते हैं. दीए के चौमुख में से एक बाती यमराज के लिए होती है तो, दूसरी चित्रगुप्त के लिए और बाकी दो यमदूत के लिए होती है.
5/5
दक्षिण दिशा में यम के नाम का चौमुखी दीपक जलाना शुभ माना जाता है. इसे जलाने से परिवार पर अकाल मृत्यु, कष्ट और अशुभता का प्रभाव कम होता है. धनतेरस की शाम प्रदोष काल में यम दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. दीपक जलाने का शुभ समय शाम 5 बजकर 48 मिनट से 7 बजकर 4 मिनट तक रहेगा.
Published at : 18 Oct 2025 03:21 PM (IST)
Dhanteras Lord Dhanvantari Yam Deep Dhanteras 2025

विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
विश्व
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत; राशिद खान भड़के
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत
Advertisement
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Embed widget