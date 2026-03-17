हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजन्मदिन पर केक क्यों काटते हैं? इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं

जन्मदिन पर केक क्यों काटते हैं? इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं

क्या केक काटकर जन्मदिन मनाना भारतीय परंपरा है? जानिए शास्त्रों में बताई गई जन्मदिन मनाने की असली विधि, जिसमें दीपक जलाना, आशीर्वाद लेना और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करना महत्वपूर्ण माना गया है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 17 Mar 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय परंपरा में जन्मदिन केवल केक काटने का उत्सव नहीं माना गया है. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जन्मदिन व्यक्ति की जन्म तिथि और नक्षत्र के अनुसार मनाया जाता है, जिसमें पूजा, दीप प्रज्वलन, आशीर्वाद और दान जैसे कार्य किए जाते हैं. आधुनिक समय में केक काटना और मोमबत्ती बुझाना पश्चिमी संस्कृति से आया चलन माना जाता है, जबकि भारतीय परंपरा में शुभ अवसर पर दीपक जलाने की परंपरा बताई गई है. 

जन्मदिन का पारंपरिक महत्व क्या है

भारतीय संस्कृति में जन्मदिन को केवल खुशी का अवसर नहीं बल्कि जीवन के नए चरण की शुरुआत माना गया है. यह दिन व्यक्ति के लिए आत्मचिंतन, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर माना जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्यक्ति अपने जीवन के पिछले वर्ष का मूल्यांकन कर सकता है और आने वाले वर्ष के लिए नई दिशा तय कर सकता है.

केक काटने की परंपरा कहां से आई

इतिहासकारों के अनुसार जन्मदिन पर केक काटने की परंपरा यूरोप से आई मानी जाती है. प्राचीन ग्रीस और बाद में यूरोपीय देशों में जन्मदिन के अवसर पर केक बनाकर उस पर मोमबत्तियां लगाने की परंपरा विकसित हुई. समय के साथ यह परंपरा दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हो गई और आज जन्मदिन के उत्सव का मुख्य हिस्सा बन चुकी है.

भारतीय परंपरा में जन्मदिन कैसे मनाया जाता था

भारतीय परंपरा में जन्मदिन को 'जन्म तिथि' के आधार पर मनाने की परंपरा बताई गई है. इस दिन व्यक्ति स्नान कर भगवान का स्मरण करता है, पूजा करता है और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता है.

इसके साथ ही कई स्थानों पर दान, सेवा और प्रार्थना करने की भी परंपरा रही है. धार्मिक मान्यता है कि इन कार्यों से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन आता है.

दीपक जलाने का महत्व

भारतीय संस्कृति में दीपक को ज्ञान, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक माना गया है. इसलिए शुभ अवसरों पर दीपक जलाने की परंपरा रही है. जन्मदिन पर भी भगवान के सामने दीप प्रज्वलन करने का उल्लेख मिलता है, जो जीवन में नई रोशनी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. 

जन्मदिन को 'Personal Reset Day' क्यों माना जा सकता है

आधुनिक जीवनशैली में कई विशेषज्ञ जन्मदिन को एक तरह का 'Personal Reset Day' भी मानते हैं. यह वह समय होता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों, आदतों और जीवन दिशा पर दोबारा विचार कर सकता है. इस दिन कुछ लोग ध्यान, प्रार्थना या संकल्प लेकर आने वाले वर्ष को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं.

जन्मदिन पर क्या करें

भारतीय परंपरा में जन्मदिन के दिन कुछ कार्य शुभ माने गए हैं. इनमें सुबह जल्दी उठना, माता-पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेना, भगवान का स्मरण करना, दीपक जलाना और जरूरतमंदों की सहायता करना शामिल है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे कार्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और संतुलन लाने में सहायक माने जाते हैं. 

आधुनिक और पारंपरिक उत्सव के बीच संतुलन बनाएं

आज के समय में जन्मदिन मनाने के तरीके बदल चुके हैं. केक काटना, दोस्तों के साथ समय बिताना और जश्न मनाना भी खुशी का हिस्सा है. हालांकि कई लोग मानते हैं कि अगर उत्सव के साथ कुछ पारंपरिक तत्व जैसे प्रार्थना, आशीर्वाद और आत्मचिंतन भी जोड़ दिए जाएं तो जन्मदिन का महत्व और बढ़ सकता है.

जन्मदिन केवल उत्सव का दिन नहीं बल्कि जीवन के नए वर्ष की शुरुआत का अवसर भी माना जा सकता है. भारतीय परंपरा में इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है.

अगर आधुनिक उत्सव के साथ कुछ पारंपरिक तत्व भी जोड़े जाएं तो जन्मदिन केवल एक पार्टी नहीं बल्कि जीवन के प्रति कृतज्ञता और नई शुरुआत का अवसर बन सकता है.

यह भी पढ़ें- Hindu Nav Varsh 2026: इस फसल के स्वामी हैं गुरु, नव संवत के राजा होकर उत्पादन बढ़ाएंगे या मंदी आएगी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषी हैं, जिनका कार्य पारंपरिक विद्या और समकालीन विश्लेषण के संगम के लिए जाना जाता है.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल युद्ध, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय अध्ययन पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं पर भी ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कार्य Digital Religion Journalism और Astro-Strategic Analysis के लिए जाना जाता है. वे लाइफ-कोच के रूप में भी लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, सही समय की पहचान और अवसरों के चयन में मार्गदर्शन देते हैं.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह का स्पष्ट मानना है कि ज्योतिष भय, भ्रम या भाग्यवाद का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा है. उनके अनुसार ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, बल्कि सही समय पर साहसिक और संतुलित निर्णय लेने की दिशा भी दिखाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख, बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव उनके व्यक्तित्व और लेखन को एक विशिष्ट गहराई प्रदान करते हैं. यही बहुस्तरीय दृष्टि उनके लेखों, भविष्यवाणियों और रणनीतिक विश्लेषण को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक और प्रभावशाली बनाती है.
Read More
Published at : 17 Mar 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Birthday History Cake Astro Special

Frequently Asked Questions

दीपक जलाने का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है?

भारतीय संस्कृति में दीपक को ज्ञान, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक माना जाता है. जन्मदिन पर दीपक जलाना जीवन में नई रोशनी और सकारात्मकता का प्रतीक है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
हनुमान जी से सीखें मन को शांत और मजबूत रखने के 7 शक्तिशाली तरीके! जीवन में कभी नहीं होंगे कमजोर!
हनुमान जी से सीखें मन को शांत और मजबूत रखने के 7 शक्तिशाली तरीके! जीवन में कभी नहीं होंगे कमजोर!
धर्म
Panchang 17 March 2026: आज मासिक शिवरात्रि व्रत का पूजा मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग जानें
आज मासिक शिवरात्रि व्रत का पूजा मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग जानें
धर्म
जन्मदिन पर केक क्यों काटते हैं? इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं
जन्मदिन पर केक क्यों काटते हैं? इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं
धर्म
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर 3 अद्भुत योग, घटस्थापना किस मुहूर्त में करना सही होगा जानें
चैत्र नवरात्रि पर 3 अद्भुत योग, घटस्थापना किस मुहूर्त में करना सही होगा जानें
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel Al Aqsa Mosque: रमजान के दौरान 16 दिनों से बंद है अल-अक्सा मस्जिद, इजरायल के फैसले पर गुस्से में मुस्लिम देश
रमजान के दौरान 16 दिनों से बंद है अल-अक्सा मस्जिद, इजरायल के फैसले पर गुस्से में मुस्लिम देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, 36 डिग्री तक पहुंचा पारा, वेस्ट यूपी में हल्की बारिश के आसार
पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, 36 डिग्री तक पहुंचा पारा, वेस्ट यूपी में हल्की बारिश के आसार
विश्व
एशिया में एक और जंग! पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक, काबुल में हुए 5 धमाके
एशिया में एक और जंग! पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक, काबुल में हुए 5 धमाके
स्पोर्ट्स
लखनऊ के The Centrum में आज सजेगा कुलदीप यादव का शाही रिसेप्शन, देखिए VIP मेहमानों की पूरी लिस्ट
लखनऊ के The Centrum में आज सजेगा कुलदीप यादव का शाही रिसेप्शन, देखिए VIP मेहमानों की पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
'किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है', कॉमेडी एक्टर्स को अवॉर्ड नहीं मिलने पर बोले अक्षय कुमार
'किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है', कॉमेडी एक्टर्स को अवॉर्ड नहीं मिलने पर बोले अक्षय कुमार
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली-NCR में गर्मी की दस्तक, आज 32 डिग्री तक जाएगा तापमान, बारिश को लेकर आया ये अपडेट
दिल्ली-NCR में गर्मी की दस्तक, आज 32 डिग्री तक जाएगा तापमान, बारिश को लेकर आया ये अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद से ISIS मॉड्यूल से जुड़ा संदिग्ध आतंकी हारिश अली गिरफ्तार, बीडीएस का है छात्र
मुरादाबाद से ISIS मॉड्यूल से जुड़ा संदिग्ध आतंकी हारिश अली गिरफ्तार, बीडीएस का है छात्र
शिक्षा
CBSE का कड़ा फरमान: कॉपी जांच की जानकारी शेयर की तो खैर नहीं, evaluators पर होगी कार्रवाई
CBSE का कड़ा फरमान: कॉपी जांच की जानकारी शेयर की तो खैर नहीं, evaluators पर होगी कार्रवाई
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget