हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026 Sehri Iftar Time: रमजान का 27वां रोजा 17 मार्च, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 Sehri Iftar Time: रमजान का 27वां रोजा 17 मार्च, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 27th Roza Sehri Iftar Time: रमजान का सत्ताईसवां सवां रोजा मंगलवार 17 मार्च को है. 27वां रोजा रोजेदार को दोहरे सवाब का हकदार बनाता है. रोजेदार देखें अपने शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 Mar 2026 07:41 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 27th Roza Sehri Iftar Time: पाक, बरकत और रहमतों से भरा महीना रमजान अब धीरे-धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंचने लगा और ईद की घड़ी नजदीक आ रही है. रमजान के पूरे महीने मुसलमानों ने शिद्दत के साथ रोजा रखा है. इसी कड़ी में 17 मार्च, सोमवार को माह-रमजान का सत्ताईसवां रोजा रखा जाएगा.

रोजेदारों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि, छब्बीसवें रोजे की शाम यानी सूर्यास्त के बाद (गुरुबे आफताब) पर रमजान की सत्ताईसवीं तारीख मानी जाती है. इस पाक तारीख पर शब-ए-कद्र या लैलातुल कद्र होती है.

सत्ताईवें रोजे का महत्व

रमजान महीने का सत्ताईसवां रोजा वैस तो दोजख (जहन्नुम) से निजात दिलाने का अशरा होता है, जिसकी कुरान और हदीस में खास अहमियत बताई गई है. इसलिए रमजान की सत्ताईसवीं तारीख पर रखा रोजा, दिया गया फितरा और की गई इबादत रोजेदारों को दोहरे सवाब का हकदार बनाती है. इसलिए इस समय मुसलमान ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, कुरआन की तिलावत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं.

रोजेदारों के लिए खास है 27वां रोजा

27वें रोजे के दिन भी रोजेदार नियमित रूप से सुबह सहरी के बाद पूरे दिन रोजा रखते हैं और सूर्यास्त के बाद इफ्तार करते हैं. इफ्तार करने के बाद तरावीह की नमाज के साथ-साथ लोग रात में नफ्ल नमाज और तिलावत में समय बिताते हैं. कई जगहों पर सामूहिक इफ्तार और दुआ का आयोजन भी किया जाता है.

लेकिन रोजा मुकम्मल होने के लिए सही समय पर सहरी और इफ्तार करना बेहद जरूरी होता है. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (17 March 2026 Sehri-Iftar Timing). 

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (17 March Sehri Timing)  इफ्तार समय (17 March Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:10 AM 06:32 PM
नोएडा (Noida) 05:09 AM 06:31 PM
चेन्नई (Chennai) 05:04 AM 06:20 PM
लखनऊ (Lucknow) 04:56AM 06:17 PM
पुणे (Pune) 05:28 AM 06:46 PM
मुंबई (Mumbai) 05:32 AM 06:50 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:10 AM 06:27 PM
कोलकाता (Kolkata)  04:28 AM 05:57 PM
पटना (Patna) 04:40 AM
 06:00 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:39 AM 05:58 PM
जयपुर (Jaipur) 05:16 AM 06:37 PM
इंदौर (Indore) 05:18 AM 06:38 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:15 AM 06:31 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:31 AM 06:50 PM
सूरत (Surat) 05:31 AM 06:49 PM
कानपुर (Kanpur) 04:58 AM 06:19 PM
जम्मू (Jammu) 05:16 AM 06:41 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:10 AM 06:33 PM
रांची (Ranchi) 04:40 AM 06:00 PM

ईद की तैयारियां भी जोरों पर

रमजान का 27वां रोजा आते-आते घर और बारा में ईद-उल-फितर की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं. लोग नए कपड़े, सेवईंया, मिठाइयां और घर की साज-सजावट की तैयारियों में जुट जाते हैं. हालांकि ईद का चांद नजर आने के बाद ही ईद की तारीख तय होती है. संभावना है कि, भारत में 20 मार्च को चांद रात होगी और 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी. हालांकि आधिकारिक तिथि की घोषणा शव्वाल का चांद नजर आने के बाद ही होती है.

ये भी पढ़ें: Ramadan 2026 Today Iftar Time: रमजान का 26वां रोजा आज, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read More
Published at : 16 Mar 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Roza Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan Kareem Ramadan 2026 Ramadan Calendar 2026

Frequently Asked Questions

रमजान का 27वां रोजा किस तारीख को रखा जाएगा?

रमजान का 27वां रोजा 17 मार्च, सोमवार को रखा जाएगा। यह महीना पाक, बरकत और रहमतों से भरा है।

27वें रोजे का क्या महत्व है?

27वें रोजे को दोजख (जहन्नुम) से निजात दिलाने वाला अशरा माना जाता है। इस दिन रखा रोजा, दिया गया फितरा और की गई इबादत से दोगुना सवाब मिलता है।

27वें रोजे के दिन इबादत का क्या तरीका है?

इस दिन रोजेदार सुबह सहरी के बाद रोजा रखते हैं और सूर्यास्त के बाद इफ्तार करते हैं। इफ्तार के बाद तरावीह की नमाज और तिलावत में समय बिताया जाता है।

27वें रोजे के बाद ईद की तैयारियां कब से शुरू हो जाती हैं?

रमजान का 27वां रोजा आते-आते ईद-उल-फितर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग नए कपड़े, मिठाइयां और घर की साज-सजावट की तैयारी में जुट जाते हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramadan 2026 Sehri Iftar Time: रमजान का 27वां रोजा 17 मार्च, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
रमजान का 27वां रोजा 17 मार्च, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
धर्म
रात में नींद नहीं आती? रील्स और OTT की लत छोड़ने के लिए अपनाएं शास्त्रों का यह '5-मिनट वाला 'स्ट्रांग फॉर्मूला'
रात में नींद नहीं आती? रील्स और OTT की लत छोड़ने के लिए अपनाएं शास्त्रों का यह '5-मिनट वाला 'स्ट्रांग फॉर्मूला'
धर्म
ईरान की Pink Masjid: रंगीन कांच से झांकती रोशनी का अद्भुत नजारा, देखें फारसी कला का चमत्कार!
ईरान की Pink Masjid: रंगीन कांच से झांकती रोशनी का अद्भुत नजारा, देखें फारसी कला का चमत्कार!
धर्म
LPG Cylinder Crisis: मंदिरों तक पहुंचा सिलेंडर का संकट, भारत के इन प्रसिद्ध मंदिरों में भोज में हुई कटौती
मंदिरों तक पहुंचा सिलेंडर का संकट, भारत के इन प्रसिद्ध मंदिरों में भोज में हुई कटौती
Advertisement

वीडियोज

55,000 मीट्रिक टन LPG...कितने लोगों को मिलेगी राहत?
LPG संकट पर सरकार के खिलाफ Mamata Banerjee का प्रदर्शन
Jagadhatri: 😱Jagdhatri का ब्रह्म, क्या Shivya हो जाएगा Jagdhatri से हमेशा के लिए दूर? #sbs
Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय जहाजों को मिली होर्मुज से जाने की इजाजत तो चिढ़े PAK एक्सपर्ट, बोले- जंग में साथ हम दें और खामेनेई....
भारतीय जहाजों को मिली होर्मुज से जाने की इजाजत तो चिढ़े PAK एक्सपर्ट, बोले- जंग में साथ हम दें और खामेनेई....
बिहार
Rajya Sabha Election Results 2026 Live: बिहार एनडीए ने सभी पांच सीटों पर दर्ज की जीत, हरियाणा में निर्दल सतीश के चुनाव जीतने का दावा
Live: बिहार एनडीए ने सभी पांच सीटों पर दर्ज की जीत, हरियाणा में निर्दल सतीश के चुनाव जीतने का दावा
इंडिया
अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कब होंगे साइन? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत सरकार ने दिया ये जवाब
अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कब होंगे साइन? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत सरकार ने दिया ये जवाब
क्रिकेट
IPL के सामने भिखारी है पाकिस्तान का PSL, जानें दोनों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर?
IPL के सामने भिखारी है पाकिस्तान का PSL, जानें दोनों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर?
ओटीटी
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नवरात्र से पहले बड़ा ऐलान, यूपी में अब इन लोगों को भी सरकार देगी घर, सीएम योगी ने दी जानकारी
नवरात्र से पहले बड़ा ऐलान, यूपी में अब इन लोगों को भी सरकार देगी घर, सीएम योगी ने दी जानकारी
ऑटो
कुलदीप यादव की शादी में इस करोड़ों की MPV में पहुंचे धीरंद्र शास्त्री, चलता-फिरता महल है गाड़ी
कुलदीप यादव की शादी में इस करोड़ों की MPV में पहुंचे धीरंद्र शास्त्री, चलता-फिरता महल है गाड़ी
शिक्षा
सेमेस्टर एग्जाम में जवाब की जगह शायरी और गालियां! 5 हजार कॉपियां देखकर चौंकी यूनिवर्सिटी
सेमेस्टर एग्जाम में जवाब की जगह शायरी और गालियां! 5 हजार कॉपियां देखकर चौंकी यूनिवर्सिटी
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget