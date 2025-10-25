जगद्गुरु रामभद्राचार्य का मानना है कि बीमारी के समय मंदिर की परिक्रमा या चमत्कारों के पीछे भागने से अधिक ज़रूरी है कि आप शास्त्रों की गहरी समझ रखें. जब मन ईश्वर में स्थिर होता है और विचार धर्ममय होते हैं, तब व्यक्ति के भीतर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जागती है जो हर प्रकार की विपत्ति और रोग पर विजय दिला सकती है.