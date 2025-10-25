हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Swami Ram Bhadracharya: आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन करें पाठ, नहीं होंगे बीमार, जानें स्वामी रामभद्राचार्य जी के विचार

Swami Ram Bhadracharya: आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन करें पाठ, नहीं होंगे बीमार, जानें स्वामी रामभद्राचार्य जी के विचार

Swami Ram Bhadracharya: रामभद्राचार्य के अनुसार व्यक्ति को सच्चा स्वास्थ्य आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक संतुलन से प्राप्त होगा है. प्रतिदिन भक्ति करने से आपके जीवन में बदलाव आता है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 25 Oct 2025 10:19 AM (IST)
Swami Ram Bhadracharya: रामभद्राचार्य के अनुसार व्यक्ति को सच्चा स्वास्थ्य आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक संतुलन से प्राप्त होगा है. प्रतिदिन भक्ति करने से आपके जीवन में बदलाव आता है.

स्वामी रामभद्राचार्य

1/6
जगद्गुरु रामभद्राचार्य के अनुसार, शरीर की बीमारी से बचने का सबसे प्रभावी उपाय केवल औषधि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक मजबूती भी है. वे कहते हैं कि सच्चा स्वास्थ्य तभी संभव है जब मन शांत हो, विचार शुद्ध हों और हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास गहरा हो.
जगद्गुरु रामभद्राचार्य के अनुसार, शरीर की बीमारी से बचने का सबसे प्रभावी उपाय केवल औषधि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक मजबूती भी है. वे कहते हैं कि सच्चा स्वास्थ्य तभी संभव है जब मन शांत हो, विचार शुद्ध हों और हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास गहरा हो.
2/6
वे कहते हैं कि अगर आप हमेशा निरोग रहना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन रामायण से एक दोहा का भी पाठ करें.
वे कहते हैं कि अगर आप हमेशा निरोग रहना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन रामायण से एक दोहा का भी पाठ करें.
3/6
उनका मानना है कि जब व्यक्ति धर्म को आचरण में उतारता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, तब वह भीतर से इतना मजबूत बन जाता है कि बीमारी का असर भी उस पर कम पड़ता है.
उनका मानना है कि जब व्यक्ति धर्म को आचरण में उतारता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है, तब वह भीतर से इतना मजबूत बन जाता है कि बीमारी का असर भी उस पर कम पड़ता है.
4/6
वे कहते हैं कि आपको छह महीने तक जल्दी सोने और और सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए. इससे आपका जीवन बदल जाएगा. आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे.
वे कहते हैं कि आपको छह महीने तक जल्दी सोने और और सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए. इससे आपका जीवन बदल जाएगा. आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे.
5/6
जगद्गुरु रामभद्राचार्य का मानना है कि बीमारी के समय मंदिर की परिक्रमा या चमत्कारों के पीछे भागने से अधिक ज़रूरी है कि आप शास्त्रों की गहरी समझ रखें. जब मन ईश्वर में स्थिर होता है और विचार धर्ममय होते हैं, तब व्यक्ति के भीतर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जागती है जो हर प्रकार की विपत्ति और रोग पर विजय दिला सकती है.
जगद्गुरु रामभद्राचार्य का मानना है कि बीमारी के समय मंदिर की परिक्रमा या चमत्कारों के पीछे भागने से अधिक ज़रूरी है कि आप शास्त्रों की गहरी समझ रखें. जब मन ईश्वर में स्थिर होता है और विचार धर्ममय होते हैं, तब व्यक्ति के भीतर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जागती है जो हर प्रकार की विपत्ति और रोग पर विजय दिला सकती है.
6/6
रामभद्राचार्य का मानना है कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति के लिए शास्त्रों का गहन अध्ययन और धर्म की सही समझ आवश्यक है. वे कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य केवल दिखावा या उपदेश देना नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मिक बल प्राप्त करना भी है.
रामभद्राचार्य का मानना है कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति के लिए शास्त्रों का गहन अध्ययन और धर्म की सही समझ आवश्यक है. वे कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य केवल दिखावा या उपदेश देना नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्मिक बल प्राप्त करना भी है.
Published at : 25 Oct 2025 10:19 AM (IST)
Hanuman Chalisa Swami Ram Bhadracharya HinduDevotion

Embed widget