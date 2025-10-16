Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर महिलाएं क्यों लगाती हैं नाक तक सिंदूर? जानें सिंदूर लगाने का धार्मिक महत्व

छठ पर्व पर महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर इसलिए लगाती है ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो सके , उनका समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़े. धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं सिंदूर छिपा लेती है उनका पति समाज में छुप जाता है और तरक्की नहीं कर पाता है. इतना ही नहीं सिंदूर न लगाने से उनकी पति की उम्र भी कम हो जाती है. इस कारण छठ पूजा के दौरान महिलाएं नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरती हैं. सिंदूर लगाकर महिलाएं अपने पति के प्रति प्रेम और सम्मान भी जाहिर करती हैं.