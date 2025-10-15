(15 अक्टूबर 2025, बुधवार) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:45 से 12:30 तक – नए कार्य, सौदे और शुभ शुरुआत के लिए अत्यंत उत्तम समय. शुभ चौघड़िया: सुबह 7:30 से 9:00 और शाम 4:30 से 6:00 तक – यात्रा और निवेश के लिए अनुकूल समय. ग्रह स्थिति: बुध की प्रबलता से संवाद, शिक्षा और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी. अशुभ काल: राहुकाल दोपहर 12:00 से 1:30 तक – इस समय नए कार्य से बचें.
(17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:45 से 12:30 तक – विवाह, गृहप्रवेश या अनुबंध के लिए श्रेष्ठ. शुभ चौघड़िया: सुबह 9:15 से 10:45 और शाम 3:30 से 5:00 तक – आर्थिक कार्यों के लिए उपयुक्त. ग्रह स्थिति: शुक्र और बृहस्पति की युति से प्रेम संबंध और आर्थिक उन्नति के योग. अशुभ काल: राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 तक.
(18 अक्टूबर 2025, शनिवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – धार्मिक और पारिवारिक कार्यों के लिए शुभ. शुभ चौघड़िया: 7:45 से 9:15 और 4:00 से 5:30 – यात्रा, संपत्ति क्रय या व्यापार आरंभ के लिए उत्तम. ग्रह स्थिति: शनि का प्रभाव कर्म पर रहेगा, इसलिए परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा. अशुभ काल: राहुकाल सुबह 9:00 से 10:30 तक.
(19 अक्टूबर 2025, रविवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – पूजन, व्रत और दान कार्यों के लिए उत्तम समय. शुभ चौघड़िया: 8:00 से 9:30 और 3:45 से 5:15 – नई योजनाओं के शुभारंभ हेतु अनुकूल. ग्रह स्थिति: सूर्य के बल से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. अशुभ काल: राहुकाल शाम 4:30 से 6:00 तक.
(21 अक्टूबर 2025, मंगलवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – भूमि, वाहन या संपत्ति क्रय हेतु शुभ समय. शुभ चौघड़िया: सुबह 6:45 से 8:15 और शाम 5:15 से 6:45 तक – साझेदारी में कार्य लाभकारी. ग्रह स्थिति: मंगल का प्रभाव ऊर्जा और आत्मबल बढ़ाएगा. अशुभ काल: राहुकाल दोपहर 3:00 से 4:30 तक.
(22 अक्टूबर 2025, बुधवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – शिक्षा, परीक्षा या इंटरव्यू के लिए अनुकूल. शुभ चौघड़िया: 7:30 से 9:00 और 4:15 से 5:45 तक. ग्रह स्थिति: बुध और चंद्रमा की युति मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगी. अशुभ काल: राहुकाल दोपहर 12:00 से 1:30 तक.
(24 अक्टूबर 2025, शुक्रवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – विवाह, गृहप्रवेश, नामकरण जैसे शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ. शुभ चौघड़िया: सुबह 9:00 से 10:30 और शाम 4:30 से 6:00 तक. ग्रह स्थिति: शुक्र का प्रभाव प्रेम और सामंजस्य में वृद्धि लाएगा. अशुभ काल: राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 तक.
(25 अक्टूबर 2025, शनिवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – संपत्ति, निर्माण और भूमि कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय. शुभ चौघड़िया: 8:00 से 9:30 और 5:00 से 6:30 तक. ग्रह स्थिति: शनि स्थायित्व और अनुशासन का वरदान देगा. अशुभ काल: राहुकाल 9:00 से 10:30 तक.
(26 अक्टूबर 2025, रविवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – दान, यात्रा और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ समय. शुभ चौघड़िया: 7:30 से 9:00 और 4:15 से 5:45 तक. ग्रह स्थिति: सूर्य और बुध के प्रभाव से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. अशुभ काल: राहुकाल 4:30 से 6:00 तक.
(27 अक्टूबर 2025, सोमवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – नया व्यवसाय शुरू करने के लिए श्रेष्ठ. शुभ चौघड़िया: 8:00 से 9:30 और 3:45 से 5:15 तक. ग्रह स्थिति: चंद्रमा का अनुकूल प्रभाव भावनात्मक संतुलन लाएगा. अशुभ काल: राहुकाल 7:30 से 9:00 तक.
(28 अक्टूबर 2025, मंगलवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – निवेश, दस्तावेज़ साइन या निर्णय लेने के लिए उत्तम. शुभ चौघड़िया: 9:00 से 10:30 और 4:30 से 6:00 तक. ग्रह स्थिति: मंगल ऊर्जा और साहस प्रदान करेगा. अशुभ काल: राहुकाल 3:00 से 4:30 तक.
(29 अक्टूबर 2025, बुधवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – परीक्षा, प्रस्तुति या मीटिंग के लिए श्रेष्ठ. शुभ चौघड़िया: 7:15 से 8:45 और 5:00 से 6:30 तक. ग्रह स्थिति: बुध का बल निर्णय क्षमता बढ़ाएगा. अशुभ काल: राहुकाल 12:00 से 1:30 तक.
(30 अक्टूबर 2025, गुरुवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – शिक्षा, यात्रा या पूजा के लिए श्रेष्ठ समय. शुभ चौघड़िया: 8:00 से 9:30 और 4:30 से 6:00 तक. ग्रह स्थिति: बृहस्पति के प्रभाव से ज्ञान और सौभाग्य की वृद्धि. अशुभ काल: राहुकाल 1:30 से 3:00 तक.
(31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार) अभिजीत मुहूर्त: 11:45 से 12:30 – विवाह, निवेश और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत मंगल समय. शुभ चौघड़िया: 7:45 से 9:15 और 5:00 से 6:30 तक. ग्रह स्थिति: शुक्र और चंद्र का योग प्रेम व भावनाओं को प्रगाढ़ करेगा. अशुभ काल: राहुकाल 10:30 से 12:00 तक.
Published at : 15 Oct 2025 06:01 AM (IST)