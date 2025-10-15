(15 अक्टूबर 2025, बुधवार) अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:45 से 12:30 तक – नए कार्य, सौदे और शुभ शुरुआत के लिए अत्यंत उत्तम समय. शुभ चौघड़िया: सुबह 7:30 से 9:00 और शाम 4:30 से 6:00 तक – यात्रा और निवेश के लिए अनुकूल समय. ग्रह स्थिति: बुध की प्रबलता से संवाद, शिक्षा और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी. अशुभ काल: राहुकाल दोपहर 12:00 से 1:30 तक – इस समय नए कार्य से बचें.