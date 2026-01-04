गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी पीने से कई बीमार, गृहमंत्री अमित शाह ने डीएम से की बात

गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बड़े पैमाने पर टाइफाइड के मामले सामने आए हैं और बच्चों समेत 104 मरीजों को इस बीमारी के संदेह में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को गांधीनगर सिविल अस्पताल में स्थिति की समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों में सिविल अस्पताल में टाइफाइड के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, और बाल चिकित्सा वार्ड में 104 मरीजों को भर्ती कराया गया है.

राज्य के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने बताया कि अस्पताल में स्थिति का जायजा लेने के लिए उप जिलाधिकारी समेत वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वहीं भर्ती मरीजों के परिवारों के लिए भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है. उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए 22 चिकित्सकों की एक टीम गठित की गई है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने डीएम से की बात

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिलाधिकारी से फोन पर तीन बार स्थिति पर चर्चा की. उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल 104 संदिग्ध मामले सामने आए हैं. प्रशासन उपचार और निगरानी व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहा है. मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं.’’

पीने का पानी नहीं निकला सुरक्षित

सिविल अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मीता पारिख ने बताया कि गांधीनगर के सेक्टर 24, 25, 26 और 28 के साथ-साथ आदिवाड़ा क्षेत्र से बच्चों सहित कई लोगों को भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है. उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों से पानी के नमूने एकत्र किए गए हैं और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पीने का पानी (उपभोग के लिए) सुरक्षित नहीं है.

स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में घर घर पहुंचकर शुरू की सर्वे

अधिकारियों ने बताया कि गांधीनगर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया, ‘‘लोगों को पानी उबाल कर पीने और घर का बना खाना खाने की सलाह दी गई है. नगर निगम पानी की टंकियों की सफाई के लिए क्लोरीन की गोलियां भी बांट रहा है.’’