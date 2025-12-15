हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मSomwar Puja Vidhi: शिव पूजा के लिए क्यों है सोमवार खास? जानें चंद्र देव का महत्व और पूजा विधि

Somwar Puja Vidhi: शिव पूजा के लिए क्यों है सोमवार खास? जानें चंद्र देव का महत्व और पूजा विधि

Somwar Puja Vidhi: सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए खास माना जाता है.चंद्र देव से जुड़ा होने के कारण इस दिन विधिवत पूजा करने से मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और शिव कृपा प्राप्त होती हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 15 Dec 2025 07:00 AM (IST)
सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए खास माना जाता है.चंद्र देव से जुड़ा होने के कारण इस दिन विधिवत पूजा करने से मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और शिव कृपा प्राप्त होती हैं.

सोमवार व्रत का महत्व

हिंदू धर्म में सोमवार को भगवान शिव का समर्पित दिन माना गया है. इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर और जलाभिषेक कर पूजा करते हैं. मान्यता है कि अगर भक्त सोमवार को सच्चे मन से पूजा करें तो उसे मनचाहा वरदान प्राप्त होता है. साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है.
हिंदू धर्म में सोमवार को भगवान शिव का समर्पित दिन माना गया है. इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर और जलाभिषेक कर पूजा करते हैं. मान्यता है कि अगर भक्त सोमवार को सच्चे मन से पूजा करें तो उसे मनचाहा वरदान प्राप्त होता है. साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार को शिव का प्रिय दिन कहा गया है. यह दिन सोम यानी चन्द्रमा से भी जुड़ा है, जिसे भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया है. माना जाता है कि सोमवार का दिन शिव और चंद्र देव दोनों की उपासना के लिए खास है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार को शिव का प्रिय दिन कहा गया है. यह दिन सोम यानी चन्द्रमा से भी जुड़ा है, जिसे भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया है. माना जाता है कि सोमवार का दिन शिव और चंद्र देव दोनों की उपासना के लिए खास है.
Published at : 15 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Shiva Puja Rituals Monday Worship Blessings of Lord Shiva

