हिंदू धर्म में सोमवार को भगवान शिव का समर्पित दिन माना गया है. इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर और जलाभिषेक कर पूजा करते हैं. मान्यता है कि अगर भक्त सोमवार को सच्चे मन से पूजा करें तो उसे मनचाहा वरदान प्राप्त होता है. साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है.