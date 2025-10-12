एक्सप्लोरर
क्या बालाजी और हनुमान एक ही हैं? धार्मिक नजरिए से जानिए इसका रहस्य, देखें फोटो
Balaji: हनुमान और बालाजी भगवान को ज्यादातर लोग एक ही भगवान मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये दोनों ही भगवान अलग-अलग हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.
बालाजी और हनुमान जी के बीच संबंध
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 12 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Tags :Hanuman Ji Lord Hanuman Balaji
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
बिहार
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंह पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion