क्या बालाजी और हनुमान एक ही हैं? धार्मिक नजरिए से जानिए इसका रहस्य, देखें फोटो

क्या बालाजी और हनुमान एक ही हैं? धार्मिक नजरिए से जानिए इसका रहस्य, देखें फोटो

Balaji: हनुमान और बालाजी भगवान को ज्यादातर लोग एक ही भगवान मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये दोनों ही भगवान अलग-अलग हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 12 Oct 2025 12:01 AM (IST)
Balaji: हनुमान और बालाजी भगवान को ज्यादातर लोग एक ही भगवान मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये दोनों ही भगवान अलग-अलग हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

बालाजी और हनुमान जी के बीच संबंध

1/6
पूरे भारत में बालाजी का नाम काफी जाना-पहचाना है. लेकिन क्या यह हनुमान जी या वेंकटेश्वर दोनों से जुड़ा हुआ है. पूरे भारत में बालाजी का नाम प्रसिद्ध है. लेकिन बालाजी कौन हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में.
पूरे भारत में बालाजी का नाम काफी जाना-पहचाना है. लेकिन क्या यह हनुमान जी या वेंकटेश्वर दोनों से जुड़ा हुआ है. पूरे भारत में बालाजी का नाम प्रसिद्ध है. लेकिन बालाजी कौन हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में.
2/6
उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में बालाजी का नाम हनुमान जी से जोड़ा जाता है. मुख्य रूप से उनके बाल स्वरूप (बाला) के लिए जो मासूमियत, भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है.
उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में बालाजी का नाम हनुमान जी से जोड़ा जाता है. मुख्य रूप से उनके बाल स्वरूप (बाला) के लिए जो मासूमियत, भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है.
3/6
बालाजी का प्रसिद्ध मेहंदीपुर मंदिर जो राजस्थान में हैं, यहां हनुमान जी को इसी नाम से पूजा जाता है. भक्तों का मानना है कि, इस मंदिर में आने मात्र से ही भय,पीड़ा और बुरी शक्तियां दूर होती हैं.
बालाजी का प्रसिद्ध मेहंदीपुर मंदिर जो राजस्थान में हैं, यहां हनुमान जी को इसी नाम से पूजा जाता है. भक्तों का मानना है कि, इस मंदिर में आने मात्र से ही भय,पीड़ा और बुरी शक्तियां दूर होती हैं.
4/6
लेकिन क्या आप जानते हैं कि, बालाजी केवल हनुमान जी के लिए ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में तिकुमला के भगवान वेंकटेश्वर के लिए भी 'बालाजी' नाम का इस्तेमाल किया जाता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि, बालाजी केवल हनुमान जी के लिए ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में तिकुमला के भगवान वेंकटेश्वर के लिए भी 'बालाजी' नाम का इस्तेमाल किया जाता है.
5/6
दक्षिण भारत स्थित भगवान विष्णु के स्वरूप कहे जाने वाले वेंकटेश्वर की पूजा तिरुपति बालाजी मंदिर में की जाती है. यह मंदिर विश्व के सबसे समृद्ध और सर्वाधिक दर्शनीय मंदिरों में से एक है.
दक्षिण भारत स्थित भगवान विष्णु के स्वरूप कहे जाने वाले वेंकटेश्वर की पूजा तिरुपति बालाजी मंदिर में की जाती है. यह मंदिर विश्व के सबसे समृद्ध और सर्वाधिक दर्शनीय मंदिरों में से एक है.
6/6
इस वजह से बालाजी नाम का इस्तेमाल हनुमानी जी और भगवान वेंकटेश्वर दोनों के लिए होता है. हालांकि ये दोनों अलग-अलग देवता हैं, लेकिन एक ही नाम भारत के विभिन्न देवताओं से जोड़ा जाता है.
इस वजह से बालाजी नाम का इस्तेमाल हनुमानी जी और भगवान वेंकटेश्वर दोनों के लिए होता है. हालांकि ये दोनों अलग-अलग देवता हैं, लेकिन एक ही नाम भारत के विभिन्न देवताओं से जोड़ा जाता है.
Published at : 12 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Embed widget