Kailash Mansarovar Yatra 2026: तिब्बती ज्योतिष में 2026 बना कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे पवित्र वर्ष
Kailash Mansarovar Yatra 2026: तिब्बती घोड़े का 2026 वर्ष है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है. इस समय की गई परिक्रमा कई गुना पुण्य और आत्मिक शांति देती है.
कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026
Published at : 24 Dec 2025 10:04 PM (IST)
