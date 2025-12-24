तिब्बती ज्योतिष के अनुसार 2026 को “घोड़े का वर्ष” कहा गया है, और यह समय कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है. यह वर्ष सामान्य नहीं बल्कि अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, जिसे शक्ति, साहस और आत्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है. ऐसा संयोग कई दशकों में एक बार आता है, जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने शिखर पर होती है.