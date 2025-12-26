हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?

'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?

अगले प्रधानमंत्री बनने के प्रमुख दावेदार रहमान ने शाहजलाल हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद नंगे पैर बांग्लादेशी धरती पर खड़े होकर देश की राजनीति में अपनी वापसी को प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित किया.

By : पीटीआई फैक्ट चेक | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 26 Dec 2025 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने एक समावेशी समाज का दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा कि देश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सभी धर्म के लोगों का है.

रहमान ने 17 साल बाद पहली बार पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए यह बात कही. पिछले साल अगस्त में अंतरिम सरकार बनने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, के खिलाफ कई घटनाएं हुई हैं. रहमान ने ढाका हवाई अड्डे से सीधे जुलाई 36 एक्सप्रेसवे पर पहुंचने के बाद हजारों समर्थकों से कहा, 'अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर देश का निर्माण करें. यह देश पहाड़ियों और मैदानी इलाकों के लोगों, मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों का है. हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जहां हर महिला, पुरुष और बच्चा अपने घर से सुरक्षित रूप से बाहर जा सके और सुरक्षित रूप से वापस आ सके.'

बांग्लादेश में हिंदू आबादी को पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद कई हिंसक घटनाओं का सामना करना पड़ा है. हाल ही में, मैमेनसिंह शहर में 25 वर्षीय हिंदू श्रमिक को भीड़ ने पीटकर मार डाला था. भारत ने बांगलादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, पर हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है. सोमवार को अल्पसंख्यक समूहों ने ढाका में विरोध-प्रदर्शन किया और अंतरिम सरकार पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया. इससे पहले, रहमान 17 साल से अधिक समय तक स्वनिर्वासन में रहने के बाद गुरुवार को ढाका लौट आए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया.

बीएनपी के सचिव जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और पार्टी के अन्य नेताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका में हजरत शाहजलाल हवाई अड्डे पर रहमान का स्वागत किया. रहमान के साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान भी थीं. रहमान 2008 से लंदन में रह रहे थे. वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत खराब होने के बाद 2018 से बीएनपी की प्रभावी रूप से अगुवाई कर रहे हैं. बीएनपी फरवरी में होने वाले चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना की पार्टी अवामी लीग के चुनाव में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

वर्ष 2001 से 2006 तक बीएनपी के कार्यकाल के दौरान पार्टी की सहयोगी रही जमात-ए-इस्लामी अब उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानी जा रही है, क्योंकि अंतरिम सरकार ने देश के कठोर आतंकवाद-रोधी कानून के तहत एक कार्यकारी आदेश के जरिये अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

रहमान की वापसी ऐसे समय में हुई है, जब प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से देश में अशांति फैल गई है, जिसने पूरे बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया है. हादी ने हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई थी. देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के प्रमुख दावेदार रहमान ने शाहजलाल हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद नंगे पैर बांग्लादेशी धरती पर खड़े होकर देश की राजनीति में अपनी वापसी को प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित किया.

कुछ ही घंटे बाद, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के 60 वर्षीय बेटे रहमान ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए देश में शांति व स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया और 'समावेशी बांगलादेश' बनाने के लिए एक व्यापक योजना पेश की. रहमान ने अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग के प्रसिद्ध उद्धरण 'आई हैव अ ड्रीम' का जिक्र करते हुए कहा, 'मेरे पास अपने देश के लोगों और अपने देश के लिए एक योजना है.' रहमान ने कहा कि वह समावेशी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जहां हर जाति, नस्ल, धर्म के लोग शांतिपूर्ण माहौल में रह सकें.

बीएनपी ने जब लंदन से रहमान की वापसी की योजना की घोषणा की थी, तो रहमान ने कहा था, 'जिस तरह कोई बच्चा, अपनी गंभीर रूप से बीमार मां के संकट के समय में उसके पास होना चाहता है, वैसे ही मैं बांग्लादेश लौटना चाहता हूं.' रहमान की ढाका वापसी ऐसे समय में हुई है, जब बांगलादेश-भारत संबंध तेजी से खराब हो रहे हैं. हालांकि, उन्होंने अपने संबोधन में भारत का प्रत्यक्ष रूप से कोई जिक्र नहीं किया.

बीएनपी नेता बुलेटप्रूफ बस में सवार होकर हवाई अड्डे से रवाना हुए थे. हवाई अड्डे से रवाना होने से पहले, रहमान ने फोन पर बातचीत में अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद युनूस को धन्यवाद दिया. यूनुस ने उनकी सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था और उनके घर वापसी से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए समर्थन दिया था.

बीएनपी की ओर से साझा किए गए एक वीडियो संदेश में रहमान को यह कहते हुए देखा गया, 'मैं अपनी और अपने परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं. खासकर, मेरी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के लिए कर्तज्ञता जताता हूं.' रहमान ने 1971 में बांग्लादेश की स्थापना का भी जिक्र किया.

उन्होंने पिछले साल हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने का जिक्र करते हुए कहा, 'जिस तरह 1971 में, सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर इस देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा की, वैसे ही 2024 में भी लोगों ने एकजुट होकर शेख हसीना सरकार को सत्ता से बाहर किया.' रहमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढाका में करीब 4,000 सैनिक, अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के कर्मी, दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस पुलिसकर्मी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे.

 

यह भी पढ़ें:-
हिमांशी का शव घर में मिला और शिवांक की गोली मारकर हत्या, कनाडा में दो भारतीय छात्रों की मौत की गुत्थी क्या?

Published at : 26 Dec 2025 12:23 PM (IST)
Tags :
Hindus Muhammad Yunus MUSLIMS BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हिमांशी का शव घर में मिला और शिवांक की गोली मारकर हत्या, कनाडा में दो भारतीय छात्रों की मौत की गुत्थी क्या?
हिमांशी का शव घर में मिला और शिवांक की गोली मारकर हत्या, कनाडा में दो भारतीय छात्रों की मौत की गुत्थी क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh में एक और हिंदू की हत्या पर आया बांग्लादेशी सरकार का जवाब जिसे सुन आप भी हो जाएंगे हैरान
US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हिमांशी का शव घर में मिला और शिवांक की गोली मारकर हत्या, कनाडा में दो भारतीय छात्रों की मौत की गुत्थी क्या?
हिमांशी का शव घर में मिला और शिवांक की गोली मारकर हत्या, कनाडा में दो भारतीय छात्रों की मौत की गुत्थी क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे सनी-बॉबी, देओल परिवार है इमोशनल
पिता धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे सनी-बॉबी, देओल परिवार है इमोशनल
ट्रेंडिंग
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
ये हॉस्पिटल में क्या चल रहा... जहां बैठे थे मरीज वहां टीवी पर चल रही थी अश्लील पिक्चर, बन गया वीडियो
लाइफस्टाइल
New Year 2026: नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
नए साल की पार्टी से पहले जानें घर में शराब रखने के नियम, जश्न में कानून न डाले रुकावट
यूटिलिटी
दूसरी जाति में शादी करने पर कितना पैसा देती है बिहार सरकार, जान लीजिए ये नियम
दूसरी जाति में शादी करने पर कितना पैसा देती है बिहार सरकार, जान लीजिए ये नियम
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget