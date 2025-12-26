इस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका

Farmer ID Process: देशभर में करोड़ों किसान रहते हैं. इनमें से बहुत से किसान आर्थिक तौर संपन्न नहीं है. इसी तरह के गरीब और सीमांत किसानों के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है. जिससे खेती से होने वाली आमदनी को कुछ सहारा मिल सके. पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी इसी मकसद से शुरू की गई थी. जिसमें पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं. लेकिन अब इस योजना किसानों की एक डिजिटल पहचान जरूरी होगी.

इसी व्यवस्था के तहत फार्मर आईडी लाई जा रही है. जिन किसानों के पास यह आईडी नहीं होगी. उनकी किस्त अटक सकती है या भुगतान रुक सकता है. सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा. साथ ही फर्जी नाम, डुप्लीकेट एंट्री जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगेगी. यानी अब हर किसान को फार्मर आईडी बनवाने की जरूरत है. जान लें कैसे बनवा सकते हैं फार्मर आईडी.

फार्मर आईडी क्यों जरूरी हो गई है?

फार्मर आईडी दरअसल किसान की एक पूरी डिजिटल प्रोफाइल होती है. इसमें खेती से जुड़ी लगभग सारी अहम जानकारी दर्ज रहती है. जैसे किसान के पास कितनी जमीन है. खेत कहां पर हैं, कौन सी फसल उगाई जाती है, बीज और खाद का इस्तेमाल कैसे होता है, पशुपालन से जुड़ी डिटेल और खेती से होने वाली इनकम. सरकार इसी डेटा के आधार पर तय करेगी कि कौन किसान किस योजना के लिए योग्य है.

पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भी इसी आईडी से जोड़ी जाएगी. इसका फायदा यह होगा कि मदद का पैसा बिना रुकावट सीधे सही किसान के खाते में पहुंचे. इसके साथ ही फर्जी रजिस्ट्रेशन और गलत लाभ लेने वालों की पहचान आसान हो जाएगी. आने वाले समय में ज्यादातर कृषि योजनाओं, सब्सिडी और बीमा से जुड़े फायदे इसी फार्मर आईडी के जरिए दिए जा सकते हैं.

फार्मर आईडी बनवाने की प्रोसेस क्या है?

फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने राज्य के AgriStack Portal पर जाना होगा. वहां नया यूजर बनाने के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है. इसके बाद आधार नंबर डालकर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसके बाद फॉर्म सबमिट करना होता है. फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन किया जाता है. सत्यापन पूरा होने के बाद मोबाइल नंबर दोबारा डालकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होता है. अब एक नया पासवर्ड सेट करें और उसे सेव कर लें. इससे आपकी यूजर आईडी तैयार हो जाती है.

लॉगिन करने के बाद Farmer Type में Owner का ऑप्शन चुनें और Fetch Land Detail पर क्लिक करें. यहां खसरा नंबर और जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी भरनी होती है. अगर किसान के पास एक से ज्यादा खेत हैं, तो सभी की जानकारी देना जरूरी है. सही जानकारी दर्ज होने के बाद फार्मर आईडी बन जाती है और किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तैयार हो जाता है.

यह भी पढ़ें:लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका