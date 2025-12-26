हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका

इस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका

Farmer ID Process: अगर आप सरकारी किसान योजनाओं का लाभ लेते हैं. तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. फार्मर आईडी न होने पर खाते में पैसा रुक सकता है. जानिए इसे कैसे बनवाएं?

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Dec 2025 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

Farmer ID Process: देशभर में करोड़ों किसान रहते हैं. इनमें से बहुत से किसान आर्थिक तौर संपन्न नहीं है. इसी तरह के गरीब और सीमांत किसानों के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है. जिससे खेती से होने वाली आमदनी को कुछ सहारा मिल सके. पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी इसी मकसद से शुरू की गई थी. जिसमें पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं. लेकिन अब इस योजना किसानों की एक डिजिटल पहचान जरूरी होगी.

इसी व्यवस्था के तहत फार्मर आईडी लाई जा रही है. जिन किसानों के पास यह आईडी नहीं होगी. उनकी किस्त अटक सकती है या भुगतान रुक सकता है. सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा. साथ ही फर्जी नाम, डुप्लीकेट एंट्री जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगेगी. यानी अब हर किसान को फार्मर आईडी बनवाने की जरूरत है. जान लें कैसे बनवा सकते हैं फार्मर आईडी.

फार्मर आईडी क्यों जरूरी हो गई है?

फार्मर आईडी दरअसल किसान की एक पूरी डिजिटल प्रोफाइल होती है. इसमें खेती से जुड़ी लगभग सारी अहम जानकारी दर्ज रहती है. जैसे किसान के पास कितनी जमीन है. खेत कहां पर हैं, कौन सी फसल उगाई जाती है, बीज और खाद का इस्तेमाल कैसे होता है, पशुपालन से जुड़ी डिटेल और खेती से होने वाली इनकम. सरकार इसी डेटा के आधार पर तय करेगी कि कौन किसान किस योजना के लिए योग्य है. 

पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भी इसी आईडी से जोड़ी जाएगी. इसका फायदा यह होगा कि मदद का पैसा बिना रुकावट सीधे सही किसान के खाते में पहुंचे. इसके साथ ही फर्जी रजिस्ट्रेशन और गलत लाभ लेने वालों की पहचान आसान हो जाएगी. आने वाले समय में ज्यादातर कृषि योजनाओं, सब्सिडी और बीमा से जुड़े फायदे इसी फार्मर आईडी के जरिए दिए जा सकते हैं.

फार्मर आईडी बनवाने की प्रोसेस क्या है?

फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने राज्य के AgriStack Portal पर जाना होगा. वहां नया यूजर बनाने के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है. इसके बाद आधार नंबर डालकर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसके बाद फॉर्म सबमिट करना होता है. फिर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन किया जाता है. सत्यापन पूरा होने के बाद मोबाइल नंबर दोबारा डालकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होता है. अब एक नया पासवर्ड सेट करें और उसे सेव कर लें. इससे आपकी यूजर आईडी तैयार हो जाती है. 

लॉगिन करने के बाद Farmer Type में Owner का ऑप्शन चुनें और Fetch Land Detail पर क्लिक करें. यहां खसरा नंबर और जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी भरनी होती है. अगर किसान के पास एक से ज्यादा खेत हैं, तो सभी की जानकारी देना जरूरी है. सही जानकारी दर्ज होने के बाद फार्मर आईडी बन जाती है और किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तैयार हो जाता है.

यह भी पढ़ें:लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका

Published at : 26 Dec 2025 11:32 AM (IST)
Tags :
Farmers PM Kisan Yojana Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
ओटीटी
Andhra King Taluka OTT Release: राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
यूटिलिटी
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
हेल्थ
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget