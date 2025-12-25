सांता क्लॉज के 8 अनसुने रहस्य: क्या आप जानते हैं उनकी स्लेज की स्पीड और पसंदीदा गायक?

सांता क्लॉज को कई अलग-अलग नामों से जाना जाता है. ब्रिटेन में जहां उन्हें फादर या केवल सांता के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन कई देशों में उन्हें अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है. अमेरिका में उन्हें कुछ लोग क्रिस क्रिंगल कहते हैं. फ्रांस में पेरे नोएल, पोलैंड में स्विएटी मिकोलाज कहा जाता है. जर्मनी में सांता को वेइनाचट्समैन के नाम से पुकारते हैं.