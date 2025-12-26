एक्सप्लोरर
2025 में दर्शकों को तरसे ये टीवी शोज, 'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
कई टीवी सीरियल्स ऐसे होते हैं जिनका कब प्रीमियर हुआ और कब उन पर ताला लग गया, इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं चल पाता है. ऐसे ही कई टीवी शोज हैं, जिनके लिए 2025 बुरा साबित हुआ.
इस साल कई शोज ने टीवी पर दस्तक दिए थे,जिनमें से कुछ को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. लेकिन, कुछ शोज ऐसे भी रहे जिन्हें दर्शकों ने सिरे से नकार दिया. दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला इस वजह से टीआरपी में भी हालत खराब रही. नतीजा ये हुआ कि उन शोज पर ताला लग गया.
Published at : 26 Dec 2025 01:26 PM (IST)
टेलीविजन
टेलीविजन
टेलीविजन
टेलीविजन
टेलीविजन
टेलीविजन
