हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन2025 में दर्शकों को तरसे ये टीवी शोज, 'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला

2025 में दर्शकों को तरसे ये टीवी शोज, 'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला

कई टीवी सीरियल्स ऐसे होते हैं जिनका कब प्रीमियर हुआ और कब उन पर ताला लग गया, इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं चल पाता है. ऐसे ही कई टीवी शोज हैं, जिनके लिए 2025 बुरा साबित हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 01:26 PM (IST)
इस साल कई शोज ने टीवी पर दस्तक दिए थे,जिनमें से कुछ को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. लेकिन, कुछ शोज ऐसे भी रहे जिन्हें दर्शकों ने सिरे से नकार दिया. दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला इस वजह से टीआरपी में भी हालत खराब रही. नतीजा ये हुआ कि उन शोज पर ताला लग गया.

2024 नवंबर में दीवानियत सीरियल का प्रीमियर हुआ था. शो से मेकर्स को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं. मगर ये सीरियल भी दर्शकों का मनोरंजन कर पाने में फेल रही. 2025 जनवरी में ये शो ऑफ एयर हो गया.
जुलाई 2025 में बहन-भाई पर बेस्ट शो धाकड़ बीरा ऑन एयर हुआ था. हालांकि, इस शो की कहानी लोगों के दिलों को नहीं छू पाई. खराब रिस्पॉन्स की वजह से ये शो नंबर 2025 में ऑफ एयर हो गया.
Published at : 26 Dec 2025 01:26 PM (IST)
Suman Indori Bade Achhe Lagte Hain 4 Deewaniyatt

टेलीविजन फोटो गैलरी

