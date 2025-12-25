हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मGuruwar Upay: पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार को अपनाएं ये आसान हल्दी उपाय

Guruwar Upay: पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार को अपनाएं ये आसान हल्दी उपाय

Guruwar Upay: पैसों की किल्लत दूर करने के लिए गुरुवार को ये आसान हल्दी उपाय अपनाएँ. घर में धन-संपत्ति बढ़ेगी, बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और आर्थिक परेशानियाँ कम होंगी.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 25 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Guruwar Upay: पैसों की किल्लत दूर करने के लिए गुरुवार को ये आसान हल्दी उपाय अपनाएँ. घर में धन-संपत्ति बढ़ेगी, बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और आर्थिक परेशानियाँ कम होंगी.

गुरुवार: पैसों की तंगी दूर करें हल्दी उपाय से

गुरुवार की पूजा भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होती है. इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है. सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनना और पूजा करना लाभकारी होता है.
गुरुवार की पूजा भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होती है. इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है. सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनना और पूजा करना लाभकारी होता है.
हल्दी का गुरुवार की पूजा में विशेष महत्व है. हल्दी भगवान विष्णु और बृहस्पति देव से जुड़ी मानी जाती है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है. ऐसा माना जाता है कि हल्दी का उपयोग करने से जीवन में आर्थिक परेशानियां भी दूर होती है.
हल्दी का गुरुवार की पूजा में विशेष महत्व है. हल्दी भगवान विष्णु और बृहस्पति देव से जुड़ी मानी जाती है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है. ऐसा माना जाता है कि हल्दी का उपयोग करने से जीवन में आर्थिक परेशानियां भी दूर होती है.
