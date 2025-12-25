हल्दी का गुरुवार की पूजा में विशेष महत्व है. हल्दी भगवान विष्णु और बृहस्पति देव से जुड़ी मानी जाती है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है. ऐसा माना जाता है कि हल्दी का उपयोग करने से जीवन में आर्थिक परेशानियां भी दूर होती है.