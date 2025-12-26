हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBangladesh Unrest: बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर कौन सा, यहां कितने में मिल जाती है जमीन

Bangladesh Unrest: बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बांग्लादेश में सबसे महंगा शहर कौन सा है और वहां पर जमीन की क्या कीमतें हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Dec 2025 11:33 AM (IST)
Bangladesh Unrest: बांग्लादेश अभी काफी ज्यादा राजनीतिक अशांति और हिंसा के दौर से गुजर रहा है. यह देश अब खून से लथपथ हो चुका है. बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से यहां पर हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. इस उथल-पुथल के बीच आइए जानते हैं कि बांग्लादेश का कौन सा शहर सबसे महंगा है और यहां पर जमीन कितने में मिलती है.

बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर 

बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर ढाका है. देश के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र के तौर पर ढाका बांग्लादेश के रियल एस्टेट बाजार पर काफी ज्यादा हावी है. यह सिर्फ बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर नहीं है, बल्कि जमीन की कीमतों और रहने की लागत के मामले में दक्षिण एशिया के सबसे महंगे शहरों में भी गिना जाता है.

बांग्लादेश में जमीन कैसे मापी जाती है 

आपको बता दें कि बांग्लादेश में जमीन को आमतौर पर कथा में मापा जाता है. एक कथा लगभग 720 वर्ग फुट होती है. कीमत जगह, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस बात पर निर्भर करती है कि जमीन कमर्शियल या फिर खेती की है.

पॉश और वीआईपी इलाकों में कीमत 

ढाका के सबसे प्रीमियम इलाके गुलशन, बनानी और बारीधारा है. आपको बता दें कि गुलशन को लग्जरी लाइफ और सुरक्षा के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है. इन इलाकों में जमीन की कीमतें ₹2.8 करोड़ से ₹9.2 करोड़ प्रति कथा (BDT 4-13 करोड़) तक हैं. यह इलाके हाई सिक्योरिटी और काफी बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों को आकर्षित करते हैं. 

मध्यम श्रेणी के रिहायशी इलाके 

धनमंडी और उत्तरा जैसे अच्छी तरह से विकसित लेकिन कम खास इलाकों में जमीन की कीमतें थोड़ी कम हैं. लेकिन ये राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अभी भी महंगी हैं. यहां पर जमीन की लागत ₹60 लाख से 2 करोड़ रुपए प्रति कथा( BDT 85 लाख-2.8 करोड़ ) के बीच है.

बाहरी इलाके और नए क्षेत्र 

ढाका के बाहरी इलाके और नए बना रहे रिहायशी जोन में जमीन काफी ज्यादा सस्ती हो जाती है. इन बाहरी इलाकों में रिहायशी प्लॉट ₹3.5 लाख से ₹10.5 लाख प्रति कथा (BDT  5-15 लाख) में मिल जाते हैं. लेकिन ढाका के प्राइम बिजनेस इलाकों में कमर्शियल जमीन की कीमतें काफी ज्यादा है. यहां पर ₹35 लाख प्रति कथा (BDT 50 लाख) से शुरू होती है और लोकेशन और सड़क कनेक्टिविटी के आधार पर अक्सर इससे भी काफी ज्यादा हो जाती है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 26 Dec 2025 11:31 AM (IST)
