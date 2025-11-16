विष्णु जी के 5 पवित्र मंदिर जहां दर्शन मात्र से मिलेगा मनचाहा जीवनसाथी, दूर होगी सभी अड़चनें!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मविष्णु जी के 5 पवित्र मंदिर जहां दर्शन मात्र से मिलेगा मनचाहा जीवनसाथी, दूर होगी सभी अड़चनें!

Vishnu Temple: भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो दिव्य विवाह का प्रतीक माना जाता है. इनमें विष्णु जी का मंदिर भी शामिल है. जहां दर्शन मात्र से विवाह से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 16 Nov 2025 04:30 PM (IST)
मनचाहे जीवनसाथी के लिए विष्णु मंदिर

1/6
भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं, जहां देवताओं का दिव्य विवाह कुछ अंतराल में किया जाता है. इनमें विष्णु जी का मंदिर भी शामिल है. इन मंदिरों में दर्शन मात्र से आपके कर्म बंधन दूर होने के साथ शुक्र और बृहस्पति की ऊर्जा सक्रिय होती है. इसके अलावा आपको इच्छित जीवनसाथी की प्राप्ति होती है.
2/6
आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर जहां भगवान वेंकटेश्वर आपकी विवाह से जुड़ी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं. शादी में रुकावटें आ रही है तो शुक्रवार के दिन उन्हें तुलसी की माला चढ़ाएं.
3/6
केरल का गुरुवायुर मंदिर जिसे दक्षिणा द्वारका के रूप में जाना जाता है. मंदिर को लेकर मान्यता है कि, जब शादीशुदा जोड़ा एक साथ प्रार्थना करता है तो उनका रिश्ता जन्मों जन्मांतर के लिए मजबूत हो जाता है.
4/6
तमिलनाडु स्थित श्रीरंगम मंदिर जहां लक्ष्मी-नारायण एक साथ विराजते हैं. मंदिर में दर्शन करने से शादी से जुड़े तमाम बाधाएं दूर होने के साथ योग्य पार्टनर का आशीर्वाद मिलता है.
5/6
उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम मंदिर जहां दर्शन करने से पिछले जन्मों के प्रेम कर्मों का निवारण होता है. ये मंदिर उन लोगों के लिए आदर्श है जो दिल टूटने या विवाह में आ रही देरी का सामना करते हैं.
6/6
केरल स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर जो आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विश्वास के लिए काफी प्रसिद्ध है. शादी होने के बाद इस मंदिर के दर्शन करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है.
Published at : 16 Nov 2025 04:30 PM (IST)
