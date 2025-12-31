Budhwar Puja: गणेश जी की कृपा पाने के लिए अपनाएं ये 5 अचूक बुधवार व्रत

1. हिन्दू धर्म में सप्ताह का तीसरा दिन यानी बुधवार भगवान गणेश को समर्पित होता है. कहते हैं कि बुधवार को पूजा-उपासना करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी मनोरथ पूरे करते हैं. इसके अलावा, बुधवार को पूजा करने वाले जातकों की जीवन में सुख-शांति और सफलता प्राप्त होती है.